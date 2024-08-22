JK羅琳怎麼了？13天沒發文　阿爾及利亞國足放「台灣珍奶」照酸爆

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▲台灣拳后林郁婷近期因性別爭議遭國際拳擊總會（IBA）與知名作家JK羅琳攻擊打壓，體育署強調已經超前部署，為選手爭取權益。（圖／中華奧會提供）

▲台灣拳后林郁婷遭到JK羅琳質疑性別問題！（圖／JK羅琳臉書、林郁婷IG）

▲林郁婷是台灣史上第一位取得巴黎奧運參賽資格的女子拳擊選手，卻被《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別。（圖／文化大學提供）

J.K.羅琳神隱？巴黎奧運期間，英國知名作家，《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）曾指控「台灣拳后」林郁婷、阿爾及利亞拳擊女選手Imane Khelif為跨性別者，甚至多次影射，強調她們打奧運賽事不公平。根據外媒MEAWW》報導，JK羅琳在社群媒體神隱，可能是因為Imane Khelif對她提起網路霸凌訴訟，而同樣被起訴的還有特斯拉執行長Elon Reeve Musk等人，此外，JK羅琳還被抓包偷刪留言，而曾力挺兩人的阿爾及利亞國家足球隊，也相當「無情」，並在社群分享台灣的特產「珍珠奶茶」的照片，酸爆JK羅琳，引起網友狂讚。不少網友留言：「現在我也想要一杯珍奶」、「最佳的社群媒體管理」、「請告訴我小編有得到加薪」、「截圖是致命武器」，力挺台灣珍奶。