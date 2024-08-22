JK羅琳怎麼了？13天沒發文　阿爾及利亞國足放「台灣珍奶」照酸爆

J.K.羅琳神隱？巴黎奧運期間，英國知名作家，《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）曾指控「台灣拳后」林郁婷、阿爾及利亞拳擊女選手Imane Khelif為跨性別者，甚至多次影射，強調她們打奧運賽事不公平。結果奧運結束後，J.K.羅琳慘遭Khelif提告涉嫌「嚴重網路霸凌」，最重可能被關5年，並將面臨最高21.4萬英鎊（約新台幣883萬元）罰款。而J.K.羅琳近期也被發現偷偷刪文，引發阿國足球隊不滿，引用「台灣珍奶」照片嗆爆她。
J.K.羅琳網路霸凌 可能要被關
根據外媒《MEAWW》報導，JK羅琳在社群媒體神隱，可能是因為Imane Khelif對她提起網路霸凌訴訟，而同樣被起訴的還有特斯拉執行長Elon Reeve Musk等人，Imane Khelif跟林郁婷以女性運動員身分出賽，卻在全球最大運動盛宴被公開「處刑」，這讓當事人相當不愉快，並且紛紛都在奪金後痛哭失聲。
此外，JK羅琳還被抓包偷刪留言，而曾力挺兩人的阿爾及利亞國家足球隊，也相當「無情」，並在社群分享台灣的特產「珍珠奶茶」的照片，酸爆JK羅琳，引起網友狂讚。不少網友留言：「現在我也想要一杯珍奶」、「最佳的社群媒體管理」、「請告訴我小編有得到加薪」、「截圖是致命武器」，力挺台灣珍奶。
J.K.羅琳在奧運期間多次利用網路聲量企圖霸凌林郁婷、阿爾及利亞拳擊女選手Khelif為跨性別者，引發眾人不滿，J.K.羅琳不但社群「神隱」」13天以上，並且還把過去27則以上貼文通通刪除，看來真的很害怕。
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根據外媒《MEAWW》報導，JK羅琳在社群媒體神隱，可能是因為Imane Khelif對她提起網路霸凌訴訟，而同樣被起訴的還有特斯拉執行長Elon Reeve Musk等人，Imane Khelif跟林郁婷以女性運動員身分出賽，卻在全球最大運動盛宴被公開「處刑」，這讓當事人相當不愉快，並且紛紛都在奪金後痛哭失聲。
此外，JK羅琳還被抓包偷刪留言，而曾力挺兩人的阿爾及利亞國家足球隊，也相當「無情」，並在社群分享台灣的特產「珍珠奶茶」的照片，酸爆JK羅琳，引起網友狂讚。不少網友留言：「現在我也想要一杯珍奶」、「最佳的社群媒體管理」、「請告訴我小編有得到加薪」、「截圖是致命武器」，力挺台灣珍奶。
J.K.羅琳在奧運期間多次利用網路聲量企圖霸凌林郁婷、阿爾及利亞拳擊女選手Khelif為跨性別者，引發眾人不滿，J.K.羅琳不但社群「神隱」」13天以上，並且還把過去27則以上貼文通通刪除，看來真的很害怕。
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