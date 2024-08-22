搭檔許光漢《正港分局》上線！王淨挨轟有在挑劇本嗎　現身回應了

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▲《正港分局》是許光漢（中）入伍前最後一部上線的電視劇，吸引眾多粉絲關注。（圖／Netflix提供）

▲ 王淨在《正港分局》中飾演女警林子晴（左2）。（圖／Netflix提供）

▲網友酸王淨「她有在挑劇本嗎？」王淨本人親自現身回應「有耶」。（圖／Threads）

Netflix影集《正港分局》今（22）日正式上線，劇中男主角許光漢缺席首映，被爆低調入伍掀起討論；而女主角王淨也因為頻頻出現在電視劇、電影中，遭網友在Threads上開酸：「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」對此，王淨現身留言區親自回覆：「有耶」，高EQ的處理方式也讓粉絲大讚「分局最正小辣椒」。《正港分局》為2023年全台票房冠軍電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生作品，劇情講述警員吳明翰（許光漢飾）所屬的「正港分局刑事偵查隊」危險又歡樂的工作日常，每集都以喜劇手法描述各種時事話題，開播前的預告片釣足粉絲胃口，而該片也是許光漢入伍前最後一部上線的電視劇。除了男主角受到關注外，身為該片女主角的王淨討論度也頗高；她在劇中飾演正港分局刑事偵查一隊新任分隊長林子晴，在破獲《鬼家人》電影中罪犯林孝遠（蔡振南飾）的案件後回到警局。王淨出席首映會時也分享自己的心境：「回歸林子晴比較難的是，她現在算是主管，要怎麼表現出讓大家信服，但又不能太遙遠，尺度拿捏比較難」。不過光是今年下半年，王淨除了《正港分局》外，還有電影《鬼才之道》上線，曝光率極高，就有觀眾看不下去，在Threads發文開酸：「每部都王淨，她有在挑劇本嗎？」對此，王淨本人也親切現身留言區回應「有耶」，對話曝光後再度掀起粉絲關注。有影迷不捨王淨遭攻擊，留言護航：「可以再不挑一點點嗎？看不夠，想看更多欸」、「好喜歡海巡可以看到更多『淨私語』」、「有你的電影我必看」、「期待未來接演說台語的角色」、「分局最正小辣椒」、「王淨就是在上班，你會挑工作嗎？」、「其實真的沒有都每一部，可能是碰巧她演得每一部都很紅才被關注，其他女演員跟電影大概是沒進入到大眾視野」。