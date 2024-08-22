日本公開賽／王子維好威！與常山幹太苦戰三盤　上演大逆轉闖8強

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2024超級750系列日本羽球公開賽，台灣「羽球王子」王子維昨（21）日首戰擊敗曾在2021年世錦賽奪下金牌的新加坡名將駱建佑，奪下對戰3連勝，並闖進男單16強賽事。王子維昨日32強賽上面對新加坡好手駱建佑，王在首局一度取得領先，但遭到駱建佑打出一波兇猛攻勢，一度將比分超前，不過王子維在18：18平手時，連續拿下關鍵分數，以21：18收下首局。進入第二局後，王子維延續上一盤氣勢，打出16：9的領先，而今日16強賽王子維的對手，則是地主日本的28歲名將常山幹太，，也因此此戰對於王子維而言勢必會是場硬仗。本場比賽過程也確實如想像中膠著，第二盤王子維很快找到自身應有節奏，在場上佔據主動權，反倒以21：11拿下，雙方進入到決勝第三盤。決勝盤上王子維開局仍是表現較為出色的一方，甚至一度取得7：2領先，