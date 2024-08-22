日本公開賽／王子維好威！與常山幹太苦戰三盤　上演大逆轉闖8強

2024超級750系列日本羽球公開賽，台灣「羽球王子」王子維昨（21）日首戰擊敗曾在2021年世錦賽奪下金牌的新加坡名將駱建佑，奪下對戰3連勝，並闖進男單16強賽事。今（22）日王子維的對手則為日本地主好手常山幹太，雙方則是上演一場驚心動魄的三盤大戰，最終王子維以20：22、21：11、21：19上演大逆轉，成功搶下勝利，本屆日本公開賽也確定挺進男單8強，後續的對手將是日本奈良岡功大與馬來西亞梁峻豪之間的勝者。
王子維昨擊敗駱建佑 今對上地主常山幹太
王子維昨日32強賽上面對新加坡好手駱建佑，王在首局一度取得領先，但遭到駱建佑打出一波兇猛攻勢，一度將比分超前，不過王子維在18：18平手時，連續拿下關鍵分數，以21：18收下首局。進入第二局後，王子維延續上一盤氣勢，打出16：9的領先，駱建佑中途因為背部傷勢喊出暫停，但未能改變局勢，最終王子維仍以21：16拿下決勝局，成功擊敗駱建佑，取得雙方近期對戰的3連勝，也闖進16強。
而今日16強賽王子維的對手，則是地主日本的28歲名將常山幹太，過去雙方共有9次交手紀錄，王子維取得對戰6勝3敗優勢，但去年的中國大師賽、前年日本公開賽，最終都由常山幹太以直落二帶走比賽勝利，也因此此戰對於王子維而言勢必會是場硬仗。
此戰雙方苦戰三盤 最終由王子維帶走勝利
本場比賽過程也確實如想像中膠著，第一盤儘管常山幹太一度最多領先5分，但王子維在一路落後的情況下仍展現出韌性，最終雙方戰成20：20平手，可惜後續的關鍵2分都由常山拿下，王子維也讓出第一盤。
第二盤王子維很快找到自身應有節奏，在場上佔據主動權，反倒以21：11拿下，雙方進入到決勝第三盤。決勝盤上王子維開局仍是表現較為出色的一方，甚至一度取得7：2領先，但常山幹太並不是省油的燈，一路後來居上，並一度領先7分，但看得出常山的體力至此也快要用盡，王子維則把握機會將分數一一追回，決勝盤最終就以21：19上演逆轉秀，驚險帶走勝利，順利闖進8強。
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王子維昨日32強賽上面對新加坡好手駱建佑，王在首局一度取得領先，但遭到駱建佑打出一波兇猛攻勢，一度將比分超前，不過王子維在18：18平手時，連續拿下關鍵分數，以21：18收下首局。進入第二局後，王子維延續上一盤氣勢，打出16：9的領先，駱建佑中途因為背部傷勢喊出暫停，但未能改變局勢，最終王子維仍以21：16拿下決勝局，成功擊敗駱建佑，取得雙方近期對戰的3連勝，也闖進16強。
而今日16強賽王子維的對手，則是地主日本的28歲名將常山幹太，過去雙方共有9次交手紀錄，王子維取得對戰6勝3敗優勢，但去年的中國大師賽、前年日本公開賽，最終都由常山幹太以直落二帶走比賽勝利，也因此此戰對於王子維而言勢必會是場硬仗。
此戰雙方苦戰三盤 最終由王子維帶走勝利
本場比賽過程也確實如想像中膠著，第一盤儘管常山幹太一度最多領先5分，但王子維在一路落後的情況下仍展現出韌性，最終雙方戰成20：20平手，可惜後續的關鍵2分都由常山拿下，王子維也讓出第一盤。
第二盤王子維很快找到自身應有節奏，在場上佔據主動權，反倒以21：11拿下，雙方進入到決勝第三盤。決勝盤上王子維開局仍是表現較為出色的一方，甚至一度取得7：2領先，但常山幹太並不是省油的燈，一路後來居上，並一度領先7分，但看得出常山的體力至此也快要用盡，王子維則把握機會將分數一一追回，決勝盤最終就以21：19上演逆轉秀，驚險帶走勝利，順利闖進8強。