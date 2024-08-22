王陽明「娘炮說」吳承洋認受傷害　坦言：花多久時間才不在意

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▲吳承洋在Threads上吐心聲：「自己從小到現在都經常被人叫娘炮。」並鼓勵那些也曾受到類似標籤困擾的人能夠輕鬆看待。（圖／吳承洋Threads）

▲王陽明近期在宣傳電影《角頭－大橋頭》時拒絕和女粉絲合比愛心動作，並在社群上回應表示：「我不比娘炮動作。」引發了各界熱烈討論。昨出席活動時王陽明首度回應爭議並公開致歉。（圖／王陽明臉書）





藝人王陽明近期為宣傳新電影《角頭－大橋頭》走訪北中南展開電影首映會，在活動期間因婉拒女粉絲手比愛心，並在社群平台表示「不比娘炮的動作」引發爭議。而近日男星吳承洋上傳一段揮拳踢腿比愛心的影片，並在社群平台坦言：「被叫娘炮的人花了多久時間才不再在意這兩個字。」吳承洋日前在臉書上傳一段搞笑影片寫下：「如果怕比愛心很娘炮的話，這支影片應該滿受用的。」畫面中他先是揮拳做出超MAN踢腿動作，接著臉帶殺氣比出愛心手勢。昨（21）日吳承洋在Threads上表示，很多人覺得「娘炮」2個字事情很小，而這2個字也經常在大家身邊發生，他接著說道：「我自己從小到現在都經常被人叫娘炮，但沒被用這2個字講過的人不知道我們這種被叫娘炮的人花了多久時間才不再在意。」長大後吳承洋才明白：「真正的man是負得起責任，懂得尊重別人，包容別人的缺點，面對挫折勇於向前才是真正的man。」他也表示經過這次事件後，才發現自己已經不再像以前一樣在意了，因此在臉書上傳了搞笑影片，希望能透過影片鼓勵也曾受到傷害的粉絲們能輕鬆看待這2個字。昨（21）日王陽明出席餐敘活動，首度回應「娘炮爭議」並公開致歉，坦言「宣傳過頭」、「娘炮這2個字不妥當，那不是我的本意。」王陽明澄清沒有要傷害任何人，不過也能理解為什麼很多人不滿，他期許自己未來可以成長，學習當更好的男人、成為更好的榜樣。