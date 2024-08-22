摸都摸不到！健檢發現乳房微鈣化　防癌變「雙乳全切」重建迎新生

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▲基隆長庚醫院運用達文西手術進行乳房全切除，再以深下腹動脈穿通枝皮瓣完成立即性乳房重建。（圖／基隆長庚提供）

57歲陳小姐多年沒有明顯健康問題，日前健檢卻發現雙側乳房些微鈣化，進一步檢查後，證實是零期乳癌；由於她不想後續再接受放射治療，決定接受達文西手術進行乳房全切除，並以深下腹動脈穿通枝皮瓣完成立即性乳房重建，如今恢復良好，以正面心態迎接未來。；若像爆米花或大顆的粗鈣化，屬典型良性鈣化，但如為群聚細沙狀微鈣化，或是微鈣化形狀多變，或沿著乳管分佈，則須進一步切片進行病理確認。簡禔萱也說，對於陳小姐的零期乳癌，簡禔萱則說，其為乳腺管原位癌，惡性細胞在原位，並未變異，但無法排除進一步產生變異、形成乳癌的風險；簡禔萱表示，根據研究，乳腺管原位癌若範圍小、無多發性病灶，且切除後安全邊界可達0.2公分以上，可接受乳房保留手術加上術後放療，其療效與全切除相近，但陳小姐因鈣化點廣泛，無法確認安全邊界及有無多發性病灶，所以建議乳房全切除。針對陳小姐的手術，簡禔萱說明，基隆長庚整形外科主治醫師周宣宇說，像陳小姐這種案例，若僅切除乳房而未重建，對外觀、信心將會造成明顯影響，因此接受乳房全切除合併乳房重建，是目前醫界認同對於乳房原位癌、第1或2期的治療方式。周宣宇指出，，不過深下腹動脈穿通枝皮瓣屬游離皮瓣，需重新吻合血管，技術門檻高，手術時間較長，且術後恢復期也較久。不過，周宣宇強調，由於使用自體組織，不會有義乳相關的感染、排斥、移位、破裂或淋巴癌風險，但若有生育計畫，必須審慎與醫師討論，以免懷孕期間腹部擴張的過程產生腹壁疝氣，進而影響胎兒及媽媽安全。陳小姐在術後10天出院，持續於門診追蹤，目前恢復情形良好，她說，健檢真的重要，若檢出問題，現今治療的效果都不錯，千萬不要諱疾忌醫。