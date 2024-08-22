iPhone 16公認最大看點！蘋果遭震撼教育2年　果粉賭上最後的尊嚴

蘋果發表會下個月即將登場，iPhone 16全系列新機也將亮相，現在已經有許多爆料出現，讓果粉相當的期待。然而在過去幾年間，iPhone系列統治全球手機市場，但卻一直有個老毛病，總是以「擠牙膏」的方式來推出最新手機，以全球第二大的三星旗艦手機來看，許多功能老早是狠甩了iPhone好幾條街，甚至現在在性能上面已經有被超車的情況，因此這一回iPhone 16將全面採用台積電第二代三奈米技術的A18晶片，到底能不能重返榮耀，奪回最強手機的封號，被果粉們公認是本次發表會的最大看點！
蘋果被三星震撼教育2年！iPhone最大問題點出在「擠牙膏」
在過去幾年，每當提到手機的性能時，果粉總是可以很驕傲的說，至少領先三星兩年至三年，在當時候普遍大眾都認為安卓的手機性能要追上iPhone那是不可能的，但就在三星推出旗艦機S23 Ultra之後，各大3C YouTuber經過實測，卻發現S23 Ultra晶片部分性能已經超過iPhone 14 Pro，在旗艦機互打的狀況下，蘋果從絕對優勢，已經轉變成部分優勢。
後來蘋果推出iPhone 15 Pro系列，所使用使用的是A17 Pro晶片，但經過實測包括散熱功能、GPU遊戲運作性能都已經被S23 Ultra以及後續推出的S24 Ultra給超越，而S24 Ultra的CPU多核性能也已經逐步逼近，無疑是給蘋果這兩年來一個震撼教育，課名叫做「別以為手機市場沒有對手。」
然而這個問題在哪裡呢？那絕對出於蘋果的新機發表老是使用「擠牙膏」的政策，每年的蘋果新機開放的功能並未能符合許多人的期待，因而每一次都會流失掉一些客戶，包括多數人詬病的「指紋解鎖」、「全面下放120Hz螢幕更新率」、「移除瀏海螢幕」等，這些iPhone目前為止都還沒做到，但這早就已經是安卓陣營手機多年前就推出的功能。
甚至蘋果後來為了區隔iPhone Pro系列與數字版的差別，從iPhone 14開始，數字系列採用的是上一代iPhone 13 Pro的A15晶片，但iPhone 14 Pro系列則是使用全新的A16晶片，當時讓許多果粉無法接受。
iPhone 16重返榮耀就看發表會！果粉賭上最後的尊嚴
3C YouTuber「彼得森」也在頻道上發布表示，如果把手機性能分成五大部分，包括「CPU單核性能」、「CPU多核性能」、「GPU表現」、「散熱性能」以及「續航表現」來看，幾年前的iPhone，可以在這五個方面都做到是最好的存在，可以說是完全壓制三星陣營所有手機。
「可是現在的情況已經不一樣了！」現在的三星手機，僅在「CPU單核性能」、「續航表現」明顯輸給iPhone，「GPU表現」、「散熱性能」已經是完全贏過iPhone，且「CPU多核表現」也已經逐漸被追上。彼得森說：「蘋果如果再這樣擠牙膏下去，那麼這個世界第一大手機廠商的稱號，可就真的要換人了，這可不是開玩笑的。」
因此這次iPhone 16外傳全系列都將採用台積電第二代三奈米的A18晶片，相關的規格跟性能到時候也會備受矚目，難免一定又會被拿去和安卓陣營手機比較，iPhone能不能再度搶回性能第一的稱號、果粉還能不能夠大聲的說：「我果粉我驕傲」，一切都等蘋果秋季發表會見真章！
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在過去幾年，每當提到手機的性能時，果粉總是可以很驕傲的說，至少領先三星兩年至三年，在當時候普遍大眾都認為安卓的手機性能要追上iPhone那是不可能的，但就在三星推出旗艦機S23 Ultra之後，各大3C YouTuber經過實測，卻發現S23 Ultra晶片部分性能已經超過iPhone 14 Pro，在旗艦機互打的狀況下，蘋果從絕對優勢，已經轉變成部分優勢。
後來蘋果推出iPhone 15 Pro系列，所使用使用的是A17 Pro晶片，但經過實測包括散熱功能、GPU遊戲運作性能都已經被S23 Ultra以及後續推出的S24 Ultra給超越，而S24 Ultra的CPU多核性能也已經逐步逼近，無疑是給蘋果這兩年來一個震撼教育，課名叫做「別以為手機市場沒有對手。」
然而這個問題在哪裡呢？那絕對出於蘋果的新機發表老是使用「擠牙膏」的政策，每年的蘋果新機開放的功能並未能符合許多人的期待，因而每一次都會流失掉一些客戶，包括多數人詬病的「指紋解鎖」、「全面下放120Hz螢幕更新率」、「移除瀏海螢幕」等，這些iPhone目前為止都還沒做到，但這早就已經是安卓陣營手機多年前就推出的功能。
甚至蘋果後來為了區隔iPhone Pro系列與數字版的差別，從iPhone 14開始，數字系列採用的是上一代iPhone 13 Pro的A15晶片，但iPhone 14 Pro系列則是使用全新的A16晶片，當時讓許多果粉無法接受。
iPhone 16重返榮耀就看發表會！果粉賭上最後的尊嚴
3C YouTuber「彼得森」也在頻道上發布表示，如果把手機性能分成五大部分，包括「CPU單核性能」、「CPU多核性能」、「GPU表現」、「散熱性能」以及「續航表現」來看，幾年前的iPhone，可以在這五個方面都做到是最好的存在，可以說是完全壓制三星陣營所有手機。
「可是現在的情況已經不一樣了！」現在的三星手機，僅在「CPU單核性能」、「續航表現」明顯輸給iPhone，「GPU表現」、「散熱性能」已經是完全贏過iPhone，且「CPU多核表現」也已經逐漸被追上。彼得森說：「蘋果如果再這樣擠牙膏下去，那麼這個世界第一大手機廠商的稱號，可就真的要換人了，這可不是開玩笑的。」
因此這次iPhone 16外傳全系列都將採用台積電第二代三奈米的A18晶片，相關的規格跟性能到時候也會備受矚目，難免一定又會被拿去和安卓陣營手機比較，iPhone能不能再度搶回性能第一的稱號、果粉還能不能夠大聲的說：「我果粉我驕傲」，一切都等蘋果秋季發表會見真章！