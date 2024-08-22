iPhone 16公認最大看點！蘋果遭震撼教育2年　果粉賭上最後的尊嚴

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▲三星GalaxyS24旗艦系列手機，在性能表現上已經有逐步追近，並且部分超越iPhone的地方，蘋果已經不再全球手機市場佔有絕對優勢。（圖／記者周淑萍攝）

▲iPhone每年的老毛病就是以「擠牙膏」模式推出新機，直到iPhone15仍然沒有安卓陣營手機早有的指紋解鎖、全面下放120Hz螢幕更新等功能。（圖/達志影像/美聯社）

▲蘋果iPhone近幾年已經逐步被最大對手三星追上，包括在「CPU表現」以及「散熱性能」已經輸掉，「CPU多核性能」則也被逐步追上。（圖/YT@彼得森）

蘋果發表會下個月即將登場，iPhone 16全系列新機也將亮相，現在已經有許多爆料出現，讓果粉相當的期待。然而在過去幾年間，iPhone系列統治全球手機市場，但卻一直有個老毛病，總是以「擠牙膏」的方式來推出最新手機，以全球第二大的三星旗艦手機來看，許多功能老早是狠甩了iPhone好幾條街，甚至現在在性能上面已經有被超車的情況，在過去幾年，每當提到手機的性能時，，但就在三星推出旗艦機S23 Ultra之後，各大3C YouTuber經過實測，，無疑是給蘋果這兩年來一個震撼教育，課名叫做「別以為手機市場沒有對手。」，每年的蘋果新機開放的功能並未能符合許多人的期待，因而每一次都會流失掉一些客戶，甚至蘋果後來為了區隔iPhone Pro系列與數字版的差別，從iPhone 14開始，3C YouTuber「彼得森」也在頻道上發布表示，如果把手機性能分成五大部分，彼得森說：「蘋果如果再這樣擠牙膏下去，那麼這個世界第一大手機廠商的稱號，可就真的要換人了，這可不是開玩笑的。」因此這次iPhone 16外傳全系列都將採用台積電第二代三奈米的A18晶片，相關的規格跟性能到時候也會備受矚目，難免一定又會被拿去和安卓陣營手機比較，iPhone能不能再度搶回性能第一的稱號、果粉還能不能夠大聲的說：「我果粉我驕傲」，一切都等蘋果秋季發表會見真章！