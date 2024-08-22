睽違47年罕見紀錄！洋基怪投Cortes連2場7局無失分　成隊史第5人

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洋基怪投締造罕見紀錄！紐約洋基左投手Nestor Cortes，因為投球姿勢詭異多變，而被形容為「怪投」，今（22）日此外，在隊友「法官」Aaron Judge、重砲Juan Soto合力開轟之下，洋基以8：1輕鬆取勝，而Nestor Cortes則收下本季第7場勝投。Nestor Cortes本場面對守護者打線，主投7局用了104球，只被敲出3支安打，沒有失分且沒有任何1次四壞球保送，而他前場面對芝加哥白襪，同樣投出7局無失分，沒有四壞球保送，且飆出9次三振的優質內容。另外其他3位投手，分別為1905年的Al Orth、1972年的Steve Kline、1975年的Catfish Hunter。在Nestor Cortes締造紀錄的好表現下，洋基打線可以說是全力助陣，Juan Soto在首局就開轟，而Aaron Judge則是上演單場雙響砲，本季第46、47轟同場出爐，早早拉開比分差距，幫助洋基終場以8：1收下勝利。