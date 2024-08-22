她多年無性行為卻陰道發癢！做抹片子宮頸病變　熟女這招防癌有效

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▲桃園市衛生局表示，接種HPV疫苗是預防子宮頸癌最簡單有效的方式，應依照第1劑接種年齡，按照接種時程完成2劑或3劑疫苗接種，才可以獲得完整得保護力。（圖／桃園市衛生局提供）

58歲的S小姐多年來不喜歡內診，加上停經後已無性生活，因此超過10年未再進行子宮頸抹片檢查，但最近發現陰道分泌物增加，而且不時發癢，為此就醫並決定接受內診及抹片檢查，結果發現異常，接受陰道鏡檢查後，診斷為中度癌前病變，經子宮頸圓錐狀切除術後恢復良好，目前持續追蹤中。台大新竹分院婦產部主治醫師王彥涵說，針對子宮頸癌，王彥涵指出，只有少數高危險型HPV會造成持續性感染，並惡化為子宮頸癌。王彥涵說明，目前國健署補助30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查，但據統計，每年約有近4成女性超過6年或從未做抹片檢查，而且不少女性有迷思，認為很久沒有性行為便不會患病，但目前醫學證實，6年以上沒做抹片，罹患子宮頸癌的機率，是3年內曾做抹片者的3倍，所以只要曾有性行為，都應定期抹片檢查，若連續3年結果正常，或自費HPV篩檢結果無病毒感染，再改成3年做1次。此外，王彥涵指出，接種HPV疫苗可提供長期保護力，王彥涵強調，年紀愈大，若持續性感染HPV，更有可能發展成子宮頸癌，因此若一生從未施打HPV疫苗，建議進行接種，有助遠離子宮頸癌威脅。