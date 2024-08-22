她多年無性行為卻陰道發癢！做抹片子宮頸病變　熟女這招防癌有效

58歲的S小姐多年來不喜歡內診，加上停經後已無性生活，因此超過10年未再進行子宮頸抹片檢查，但最近發現陰道分泌物增加，而且不時發癢，為此就醫並決定接受內診及抹片檢查，結果發現異常，接受陰道鏡檢查後，診斷為中度癌前病變，經子宮頸圓錐狀切除術後恢復良好，目前持續追蹤中。
台大新竹分院婦產部主治醫師王彥涵說，S小姐若再晚幾年發現，可能惡化為子宮頸癌，屆時只好接受更複雜的癌症手術或化療、電療，耗費的時間與金錢都會增加，因此呼籲女性加強定期的子宮頸癌篩檢。
針對子宮頸癌，王彥涵指出，目前已證實99%的子宮頸癌由人類乳突病毒（HPV）感染引起，大多數經由性接觸傳染，而且超過80%的女性在一生中都會感染HPV，不過感染HPV未必會罹患子宮頸癌，因病毒絕大部分都會被人體免疫系統清除，只有少數高危險型HPV會造成持續性感染，並惡化為子宮頸癌。
王彥涵說明，目前國健署補助30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查，但據統計，每年約有近4成女性超過6年或從未做抹片檢查，而且不少女性有迷思，認為很久沒有性行為便不會患病，但目前醫學證實，6年以上沒做抹片，罹患子宮頸癌的機率，是3年內曾做抹片者的3倍，所以只要曾有性行為，都應定期抹片檢查，若連續3年結果正常，或自費HPV篩檢結果無病毒感染，再改成3年做1次。
此外，王彥涵指出，接種HPV疫苗可提供長期保護力，為此國健署自2018年起推動國中女生公費接種此疫苗，往年以2價疫苗為主，自2022年起改為9價疫苗，涵蓋HPV6、11、16、18、31、33、45、52及58等，能有效預防90%以上的菜花、子宮頸癌，且臨床試驗證實55歲接種仍有保護效果。
王彥涵強調，年紀愈大，若持續性感染HPV，更有可能發展成子宮頸癌，因此若一生從未施打HPV疫苗，建議進行接種，有助遠離子宮頸癌威脅。
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針對子宮頸癌，王彥涵指出，目前已證實99%的子宮頸癌由人類乳突病毒（HPV）感染引起，大多數經由性接觸傳染，而且超過80%的女性在一生中都會感染HPV，不過感染HPV未必會罹患子宮頸癌，因病毒絕大部分都會被人體免疫系統清除，只有少數高危險型HPV會造成持續性感染，並惡化為子宮頸癌。
王彥涵說明，目前國健署補助30歲以上女性每年1次子宮頸抹片檢查，但據統計，每年約有近4成女性超過6年或從未做抹片檢查，而且不少女性有迷思，認為很久沒有性行為便不會患病，但目前醫學證實，6年以上沒做抹片，罹患子宮頸癌的機率，是3年內曾做抹片者的3倍，所以只要曾有性行為，都應定期抹片檢查，若連續3年結果正常，或自費HPV篩檢結果無病毒感染，再改成3年做1次。
此外，王彥涵指出，接種HPV疫苗可提供長期保護力，為此國健署自2018年起推動國中女生公費接種此疫苗，往年以2價疫苗為主，自2022年起改為9價疫苗，涵蓋HPV6、11、16、18、31、33、45、52及58等，能有效預防90%以上的菜花、子宮頸癌，且臨床試驗證實55歲接種仍有保護效果。
王彥涵強調，年紀愈大，若持續性感染HPV，更有可能發展成子宮頸癌，因此若一生從未施打HPV疫苗，建議進行接種，有助遠離子宮頸癌威脅。
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