不二坊危險了！蛋黃酥「隱藏王者」殺出彰化　老饕狂讚：市場傳奇

一年一度的中秋節即將在9月17日到來，許多人已經提前準備蛋黃酥禮盒，但熱門的陳耀訓、不二坊蛋黃酥，都早已有大批搶購人潮。就有一名網友大推，彰化「林記糕餅舖」是另一個高CP值選擇，林記從黃昏市場默默殺出一片血路，除了價格、數量相較不二坊更好入手，口感更是不輸，且8月在台北還有開快閃店，不妨去現場觀望看看。
一名網友曾在Dcard分享，由於彰化不二坊蛋黃酥實在太難買，她即使身為彰化人，也已經兩年沒吃到，剛好朋友對她家裡附近的「林記糕餅舖」有興趣，便前去探路看看。原PO表示，她當時在中秋節前三週去，發現前方排5個人，但那時沒有限購規定，前5個人買了超過150盒，購買力驚人。
原PO則買了2盒6入蛋黃酥，她試吃後透露心得，林記蛋黃酥皮很酥脆，蛋黃很香、沒有腥味，包裝好拿取且送禮好看，以價格來說，CP值高又大顆。貼文曝光後，網友們也留言大讚，「這家真的好吃欸！皮的層次感很重，紅豆也不會死甜，第一次吃就愛上了」、「這間不輸不二家～超愛這間蛋黃酥酥脆又不會甜膩」。
黃昏市場傳奇！林記才創立8年變彰化排隊夯店
事實上，林記糕餅舖於2016年創立，擁有40多年烘焙手藝的林師傅，秉持著做給三個女兒吃的初衷，用心製作每一份糕餅，不過甜、不過油、不膩口的家常味道，就是林記的品牌生活哲學。
林記不僅曾是新竹知名部落客心目中彰化蛋黃酥的前三名，也有不少人認為，林記是黃昏市場傳奇，默默在一片蛋黃酥競爭中竄起，如今已經爆紅成為排隊熱門夯店，讓人一吃就驚為天人，「除了蛋黃的處理略遜不二，其餘真的不輸。」
林記8月在台北開蛋黃酥快閃店！聯名禮盒一起賣
而林記也於今年8月在台北SOGO復興B3推出快閃店，快閃日期為8月9日至8月28日，現場販售價格288元的6入蛋黃酥禮盒以及水根行聯名2024中秋禮盒，水根行聯名禮盒為蛋黃酥及肉乾組合，且接受預購，價格為750元，若預購聯名禮盒則可一起預購6入蛋黃酥禮盒。
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原PO則買了2盒6入蛋黃酥，她試吃後透露心得，林記蛋黃酥皮很酥脆，蛋黃很香、沒有腥味，包裝好拿取且送禮好看，以價格來說，CP值高又大顆。貼文曝光後，網友們也留言大讚，「這家真的好吃欸！皮的層次感很重，紅豆也不會死甜，第一次吃就愛上了」、「這間不輸不二家～超愛這間蛋黃酥酥脆又不會甜膩」。
黃昏市場傳奇！林記才創立8年變彰化排隊夯店
事實上，林記糕餅舖於2016年創立，擁有40多年烘焙手藝的林師傅，秉持著做給三個女兒吃的初衷，用心製作每一份糕餅，不過甜、不過油、不膩口的家常味道，就是林記的品牌生活哲學。
林記不僅曾是新竹知名部落客心目中彰化蛋黃酥的前三名，也有不少人認為，林記是黃昏市場傳奇，默默在一片蛋黃酥競爭中竄起，如今已經爆紅成為排隊熱門夯店，讓人一吃就驚為天人，「除了蛋黃的處理略遜不二，其餘真的不輸。」
林記8月在台北開蛋黃酥快閃店！聯名禮盒一起賣
而林記也於今年8月在台北SOGO復興B3推出快閃店，快閃日期為8月9日至8月28日，現場販售價格288元的6入蛋黃酥禮盒以及水根行聯名2024中秋禮盒，水根行聯名禮盒為蛋黃酥及肉乾組合，且接受預購，價格為750元，若預購聯名禮盒則可一起預購6入蛋黃酥禮盒。