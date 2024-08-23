女童嚴重血管瘤「左腿超巨大」！群醫出手相助　恢復行走跑跳打球

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▲小柔罹患複雜性血管瘤，左腿從腰部到腳底明顯長得比右腿大，圖為她5歲時檢查影像。（圖／北醫附醫提供）

▲經多專科跨領域團隊治療，如今小柔左腿明顯改善。（圖／北醫附醫提供）

11歲小柔出生時左腿有紅色斑點及血管瘤，且左腿從腰部到足底明顯大於右腿，診斷為罕見的複雜型血管瘤，後來幾度因出血、感染住進加護病房，經台北醫學大學附設醫院多專科跨領域團隊治療，加上努力復健，她逐漸恢復站立、行走的能力，還能像其他小朋友一樣跑步、打球。北醫附醫小兒腫瘤科主任劉彥麟表示，小柔媽媽懷孕26週超音波產檢時，發現胎兒臀部有小腫塊，而小柔出生時左腿便有紅色斑點及血管瘤，1歲多便開始穿壓力襪、壓力褲，4歲多接受雷射治療，一度使腫瘤縮小。劉彥麟指出，小柔一家人與醫療團隊緊密合作，接受多專科團隊診療，包括整形外科雷射手術、小兒腫瘤科以mTOR標靶藥物輔助治療，以及復健科量身打造的物理治療計畫，不僅逐漸恢復站立和行走的功能，還能像其他小朋友一樣打球，並參加鋼琴表演，使醫療團隊感動不已。北醫附醫整形外科主任張承仁指出，血管瘤是常見的幼兒先天性皮膚異常之一，為新生血管過度增生所造成的良性瘤，以頭、臉、頸部發生機率最高，除影響功能、外觀，外傷或其他因素造成流血不止，也會對病人心理造成衝擊。張承仁說明，一般常見先天性血管瘤包括草莓狀血管瘤、微血管畸型「酒色斑」及靜脈畸型、淋巴管畸型等，其中草莓狀血管瘤為深紅蕈狀、柔軟、不規則隆起的腫瘤，初期會隨幼兒成長而迅速增大，2歲後逐漸變小，50％在學齡前（約5歲）會自然消褪；酒色斑為扁平鮮紅成紫紅色斑血管瘤，為微血管性的畸形，隨著年齡逐漸擴大且顏色加深，但不會自然消褪；靜脈畸型及淋巴管畸型也是不會自然消褪，且通常隨時間變化而加劇。以小柔為例，相較一般新生兒血管瘤，複雜型血管瘤病程較長，且可能隨成長而變大，因此每3~6個月需以影像追蹤，並持續搭配藥物治療及復健，如有其中一腳血管瘤生長過速，造成兩腳不等長、走路不平衡，則需要透過手術調整雙腳生長速度，讓孩子能正常上學、活動。劉彥麟指出，血管瘤常見治療方式包括觀察追蹤、藥物治療、雷射治療和手術治療等，需結合跨領域的照護經驗與方法，為此北醫附醫結合小兒腫瘤科、整形外科、皮膚科、影像醫學部、放射腫瘤科、復健科及藥劑部等多專科跨領域團隊，制定最合適的治療計畫，不僅提升治療效果，還能最大限度減少併發症的風險，提高患者生活品質。