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盧貝松化身天氣專家Hold全場！台灣團隊1習慣嚇傻好萊塢導演

記者黃雅琪／綜合報導

▲《台北追緝令》拍攝遇颱風攪局，監製盧貝松化身天氣專家Hold全場；台灣團隊拍攝時間控管精準，也令好萊塢導演黃嘉智嘖嘖稱奇。（圖／采昌）
▲《台北追緝令》拍攝遇颱風攪局，監製盧貝松化身天氣專家Hold全場；台灣團隊拍攝時間控管精準，也令好萊塢導演黃嘉智嘖嘖稱奇。（圖／采昌）
盧貝松監製、黃嘉智執導動作強片《台北追緝令》，全片在台灣大量取景拍攝，台灣團隊「準時上下班、放飯」的模式，讓盧貝松與導演嘖嘖稱奇！2023年7月拍攝期間，更多次遇上颱風攪局，對閱讀「天氣圖」十分在行的盧貝松，化身天氣專家Hold全場，也發揮專業調度能力，讓導演印象深刻。

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▲台灣女星桂綸鎂主演《台北追緝令》，上演酷帥飆車情節。（圖／采昌）
▲台灣女星桂綸鎂主演《台北追緝令》，上演酷帥飆車情節。（圖／采昌）
台灣團隊專業獲導演盛讚　定時放飯連盧貝松都稱奇

《台北追緝令》在台灣取景拍攝，集結路克伊凡斯、姜成鎬、楊明偉，以及台灣女星桂綸鎂共同主演，更找來台灣拍攝團隊加入，憑靠精湛又專業的經驗與實力，讓原先被請來支援的國外特技團隊，尚未派上用場就迅速撤退，並向創作團隊表示：「不用擔心，台灣團隊完全知道該怎麼做！」

導演黃嘉智大讚：「與台灣團隊合作，是難以用言語形容的美好經歷！」他甚至開玩笑說：「如果硬要說台灣團隊的壞話，就是他們實在太謙虛了！」他進一步補充：「他們應該要像好萊塢的工作人員一樣，炫耀自己的成就。台灣團隊非常努力工作，在條件不理想的狀況下，我從未見過如此認真工作的人們，尤其在酷暑中也沒聽到他們有任何抱怨。」

此外，導演也表示台灣團隊對時間的掌控十分嚴格，有別於好萊塢為了拍攝而瘋狂加班，台灣團隊定時放飯、時間到了會讓同仁回家休息，對他跟盧貝松來說都相當新奇！導演表示：「在台灣工作，讓我看見你可以非常努力工作，但一天結束時仍可以回家與家人相處，這才是最重要的。仔細想想，這才是對的事情！」

▲《台北追緝令》主演即將訪台，「韓哥」姜成鎬也在列。（圖／采昌）
▲《台北追緝令》主演即將訪台，「韓哥」姜成鎬也在列。（圖／采昌）
《台北追緝令》颱風攪局成挑戰　盧貝松Pro級天氣技能控場

在拍攝《台北追緝令》時，台灣的炎熱氣溫加上颱風攪局，難以預測的天氣狀況，都讓黃嘉智導演坦言是他們面臨的最大挑戰：「夏季天氣是個大問題！大家都說要在7月前完成拍攝、試圖避開颱風，但我們7月才開拍，所以也因為颱風而停工了好幾次。」導演也透露，盧貝松對閱讀「天氣圖」十分在行，因此時常在現場像頂尖氣象專家一樣掌控全局，讓他印象深刻。《台北追緝令》9月25日上映。

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