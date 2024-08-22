大谷翔平速度真的太快！本季39次盜壘成功　「40轟40盜」正式聽牌

美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今出戰西雅圖水手，日本二刀流好手大谷翔平盜壘成功，本季第39次盜壘出爐，大谷此役打一棒、指定打擊，5局敲出右外野安打，之後利用速度盜上二壘，本季第39次盜壘成功，他距離「40轟、40盜」紀錄不管全壘打跟盜壘都只差1次，很有機會在8月中就達成紀錄。大谷若達成此紀錄，將是大聯盟史上第六人，道奇隊史第一人。洛杉磯道奇隊最終以8:4贏球。大谷翔平單場4打數1安打，打擊率2成91。
大谷腿哥本色 打擊也猛
大谷翔平原本就是「飛毛腿」，他曾透露，自己從自小學習棒球以來，教練（老爸）就要求他要全力跑壘，即便他到了火腿隊，也都是如此，在大聯盟殿堂，大谷也是全力搶壘包，幫助自己，也幫助隊友。
雖然大谷是以「二刀流」投打出名，但他的腳程也很快，在日職累積13次，雖然不多，但他在大聯盟每年都有盜壘紀錄，甚至去年還完成20轟、20盜的紀錄。在大聯盟，以他投打二刀流，又有腳程的選手，也很少見。
大谷這場首打席被三振，第二打席獲保送上壘，第三打席敲出右外野安打上壘，隨即盜上二壘，6局敲出左外野飛球出局，8局則是擊出一壘滾地球出局。大谷完成本季第39次盜壘成功紀錄。而且連續5場敲安，8月打擊率來到1成95。
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大谷翔平原本就是「飛毛腿」，他曾透露，自己從自小學習棒球以來，教練（老爸）就要求他要全力跑壘，即便他到了火腿隊，也都是如此，在大聯盟殿堂，大谷也是全力搶壘包，幫助自己，也幫助隊友。
雖然大谷是以「二刀流」投打出名，但他的腳程也很快，在日職累積13次，雖然不多，但他在大聯盟每年都有盜壘紀錄，甚至去年還完成20轟、20盜的紀錄。在大聯盟，以他投打二刀流，又有腳程的選手，也很少見。
大谷這場首打席被三振，第二打席獲保送上壘，第三打席敲出右外野安打上壘，隨即盜上二壘，6局敲出左外野飛球出局，8局則是擊出一壘滾地球出局。大谷完成本季第39次盜壘成功紀錄。而且連續5場敲安，8月打擊率來到1成95。