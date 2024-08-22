大谷翔平速度真的太快！本季39次盜壘成功　「40轟40盜」正式聽牌

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▲大谷翔平原本就是「飛毛腿」，今天穿上愛犬圖樣的特殊釘鞋。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今出戰西雅圖水手，日本二刀流好手大谷翔平盜壘成功，本季第39次盜壘出爐，大谷翔平原本就是「飛毛腿」，他曾透露，雖然大谷是以「二刀流」投打出名，但他的腳程也很快，大谷這場首打席被三振，第二打席獲保送上壘，第三打席敲出右外野安打上壘，隨即盜上二壘，6局敲出左外野飛球出局，8局則是擊出一壘滾地球出局。大谷完成本季第39次盜壘成功紀錄。而且連續5場敲安，8月打擊率來到1成95。