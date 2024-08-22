稱閒閒沒事看房　陳佩琪屬意「這區塊」：像八卦陣記者會迷路

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民眾黨假帳風波未平息，又傳出柯文哲妻子陳佩琪上月看了立院附近要價1.2億元豪宅，引發熱議，對此陳佩琪今（22）日發文表示，因孩子都跑到國外，感覺空巢期憂鬱症又快來了，因此閒閒沒事看看房，且很久就有換屋計畫，想要另覓一個安靜的住所，也提到最常找的應該是臨沂街，因為有人說臨沂街街圖像八卦陣，「記者會迷路，我們會較安全自由」。陳佩琪今日針對賞1.2億豪宅一事發文，稱昨天經過一整天的忙碌， 今早打開網路看新聞， 本想應該都是討論她是否違反《公務員服務法》，探討是否有違法在公司裡當負責人或董監事， 結果都是自己去看房子的新聞。陳佩琪也坦言自己有去看房，約在近期3、4個月，因為3個小孩同時跑到國外去， 感覺自己空巢期憂鬱症又快來了， 趕快找些過去想做而沒做的事，夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事走到附近看看房。陳佩琪也說，自己去看過辦公室， 都沿著黨部仁愛、林森、杭州地段看，大多是聯絡仲介， 有時是別人介紹，自己跑去看， 印象中都是房子擁有人出來接待， 是否是建商還是已經跟建商買下了並不知情，總之有人接待說明就好。而是否有看1.2億豪宅？陳佩琪說， 自己的確看過約略這價位的房子（但有時天黑，看不清也不記得建案名稱），並查了一下自己現在居住地和兒子40年沒電梯舊公寓的實價登錄可賣多少錢，很久就有換屋計畫，想要給自己另覓一個安靜的住所。陳佩琪說，自己在附近找尋面積和價位相似的房子已經很久了， 是真的有在做這件事，最常找的應該是臨沂街，因為有人說臨沂街街圖像八卦陣，「記者會迷路，我們會較安全自由」。陳佩琪也說，自己也有在找小宅，也大多在臨沂街附近，是為兒子換房用的，也想私心凹他住附近。 因自從去年婆婆跌倒骨折和公公年邁無法爬上二樓臥室，兩老當時只得把床移到一樓客廳，有感於老年無電梯之困擾，去年開始就和兒子商量他的舊公寓換屋計劃，想換間有電梯的房子，斷斷續續看，選舉完有空就積極些， 一方面也是給兒子壓力，要他非得找一門媳婦不可，但因房價高漲，換屋除了能得到電梯外，其他屋況條件都變很差，去年就開始幫忙兒子換房計畫就進行不順，今年因自己想換屋才又開始同時行動。陳佩琪說，婆婆曾在6月中在台大醫院舊大樓住院開刀，當時柯文哲很忙，常跑中南部活動， 都是她和主治醫師商討病情和決定治療方針，那段時間都在病房陪婆婆到很晚，常常是晚上7時許被婆婆趕回家，而印象中某天從台大舊大樓後門繞道到立法院附近買食物，有順道去看房子，但當時天黑連路都看不太清楚， 建案名稱因為沒這麼重要，也沒確實記它，印象中只有仲介陪同。陳佩琪稱，自己沒見名嘴口中的大老闆林敏雄， 是常去全聯買東西，但沒見過全聯老闆， 印象中柯文哲市長某一年曾和全聯老闆夫人出席過一場兒童血癌的公益活動這倒是真的。