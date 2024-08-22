鋼琴家生前控曾邀約！排練杜蘭朵半年突取消　衛武營緊急回應

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曾獲國際鋼琴大賽銀賞的楊姓鋼琴家（29歲），昨（21）日以「最後一次直播」為提演奏鋼琴，結束後立即傳出於土城住家墜樓，緊急送往亞東醫院仍傷重不治。直播時有部分網友言語霸凌，嘲諷楊男「笑你不敢」等語，警方證實已經將直播中相關言論截圖存證，若家屬有意提告，將會受理偵辦。此外，PTT上也有一篇貼文流傳，指出楊男曾受邀衛武營國家藝術文化中心合作，苦心練習半年，卻被告知「不缺了」，對此，衛武營也提出聲明。據了解，楊姓死者是台灣新秀鋼琴家，畢業於國立台灣藝術大學音樂系、台南藝術大學碩士班，2023年國際鋼琴大賽獲得大賽銀賞，豈料昨天楊男突在臉書社團開直播，並以「最後一次直播」為提演奏鋼琴，過程中楊男情緒不穩，直播結束後不久，隨即傳出於土城墜樓身亡，而直播過程中竟有網友還出言嘲諷「笑你不敢」。對此，警方今也回應，目前已經先將直播中不當言論先行截圖存證，若家屬有意提告，將依規定受理偵辦。此外，PTT也流傳一篇貼文指出，高雄衛武營簡姓總監曾找到楊姓鋼琴師來排練《杜蘭朵》，沒想到練了半年，簡姓總監轉頭卻找別人並表示「目前不缺了。」此貼文目前已遭刪除，警方亦未證實撰文者是誰。對此，衛武營發出聲明表示，關於網傳衛武營曾邀約楊姓鋼琴家擔任歌劇《杜蘭朵》鋼琴伴奏一事，經查簡文彬總監曾於2020年1月聆聽2位聲樂家試唱，而楊姓鋼琴家是受其中一位聲樂家邀請，在試唱時擔任伴奏。衛武營表示，期間楊姓鋼琴家向簡文彬總監請益合適精進技巧的練習曲目，簡文彬總監建議對方可從《杜蘭朵》練習，屬於一般的私下交流，後續由於新冠疫情爆發，因應防疫相關措施，同年8月底的歌劇《杜蘭朵》演出，僅以2019年4月首演之原班底進行排練工作，楊確實沒有參與。衛武營表示，衛武營與簡文彬個人，對楊姓鋼琴家不幸離世消息深表遺憾，願逝者安息、親屬保重。