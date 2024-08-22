趙正平娶回小22歲空姐！證實登記結婚、辦家宴　千萬家產都奉上了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙正平過去是戲劇、節目製作人，曾有過一段6年婚姻，離婚後如今又娶回第二任太太。（圖／中天提供）

56歲男藝人趙正平（趙哥）2021年和前妻公開離婚後，今年1月才宣布要和小22歲的空姐女友結婚。據《壹蘋新聞網》、《聯合新聞網》報導，趙正平今（22）日進一步證實，已和女方完成登記，他也決定把千萬財產跟保險都留給老婆，兩人已低調舉行了家宴，只辦了幾桌宴請親友；至於未來有沒有機會拚一個「愛的結晶」，趙正平說自己不強求。趙正平和空姐女友認愛後，從未帶對方出席公眾場合，低調祕戀相當呵護這段感情。今年1月趙哥出席活動時也透露，自己早在1年前就已經跟女友求婚，還霸氣的說：「下半餘生都給她了，財產、房子、保險都登記她的名字。」將千萬身家全押在另一半身上，看得出來趙哥對女方的重視。《壹蘋新聞網》指出，趙哥早有說過自己二婚不打算舉行婚禮，只邀請了家人一起吃飯，辦一個簡單的小型家宴，沒對外公開，因此也沒有找演藝圈的朋友出席，不過岳父岳母對他這個女婿相當滿意，至於想不想再生一個小孩？趙哥說要看上帝的旨意。而今日《聯合新聞網》報導證實，趙正平鬆口已經和空姐女友完成結婚登記。被追問何時登記或是其他結婚細節，趙哥都笑打太極說自己忘記了，不願正面回應。「景行廳男孩」成員梁赫群、林智賢和趙正平是多年好友，兩人也都說嫂子非常神祕，他們只看過照片而已，還沒有機會見到「趙太太」本人。