王瀅睽違14年復出爆婚變！開箱1.3億百坪豪宅　富二代老公說話了

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▲王瀅簽進新公司鏡藝宏海。（圖／鏡藝宏海提供）

▲王瀅脫俗的小貴婦氣質和健康美體態很符合該運動品牌形象，一復出就被邀請擔任品牌大使。（圖／鏡藝宏海提供）

小貴婦王瀅大動作復出演藝圈，曝光自家1.3億百坪豪宅、拍短影音聊婚姻，搶攻年輕市場，大破婚變傳聞，才2個多月流量就衝近50萬！南國建設小開老公楊立傑不反對老婆復出，小倆口7月時還到法國、荷蘭、比利時7度蜜月，讓她老公笑虧：「我們家全被看光光了！」不僅如此，王瀅這次復出，更以7位數拿下新運動品牌的品牌大使。王瀅雖已生三女，但她每天堅持吃不超過1500大卡保持曼妙身材，一復出拍短影音聊婚姻，馬上大受歡迎。王瀅自嘲過去是「通告王」，1天最多塞5個工作，2010年嫁給戀愛半年的南國建設小開楊立傑就暫息影；隔年生下大女兒Siena，2013年剖腹產下小女兒，王瀅的3個女兒目前分別就讀國一、小六、小三。女星復出總是會被誤會婚姻「觸礁」，王瀅懶得解釋，笑說：「我7月才和老公到法國、荷蘭、比利時度蜜月。」她說，因為跟老公結婚之前就約定好要每年重度蜜月，「所以這一次就當作我們的7度蜜月。」小倆口向3個女兒請了兩周的假，以輕鬆自在的走法從巴黎進到比利時跟兩對朋友會合，再接著坐火車去荷蘭。王瀅和老公到法國卻因為碰上奧運期間，狀況混亂。她坦言：「是比較不是正確選擇。」當地除了滿街武警，知名景點也都被管制，最麻煩的是這次他們旅行以火車為主：「不只誤點，我們坐到一半，還要求我們全班的人下車，再換另一班。」王瀅脫俗的小貴婦氣質和健康美體態很符合該運動品牌形象，一復出就被邀請擔任品牌大使，她直言：「這些年常常收到粉絲敲碗，希望我回到觀眾的面前，沒想到，偶然機會下，結識目前經紀公司鏡藝宏海，並且跟團隊一拍即合，覺得我很適合有關時尚及維持體態的分享，更令我開心的是，很快就有時尚品牌邀請我擔任進駐台灣區的品牌大使。」