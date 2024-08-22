大學跨修課「加薪2成」　商管、數學電算、工程、社會心理是關鍵

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轉眼開學日將至，不少學子面對時下講求多元學習的風氣，都在積極發展多項專長。104人力銀行今（22）日指出，大學生跨域科系可選數學及電算機科學、商業及管理、工程、經濟社會及心理，其中「商管及管理學科類」搭配「數學及電機科學學科類」的起薪中位數可從3萬3000元加薪7000元、增幅達到21%最多。104人力銀行《大學生負面情緒檢測報告》指出，大學生出現焦慮、抑鬱、壓力等負面情緒主因來自「未來職涯規劃」，其中將近40%的人並不知道在學培養何種能力應對未來職涯才有幫助。104人力銀行分析，2019年至2023年畢業、在學期間跨領域學習（輔系、學程、或進修課程）而且最高學歷大學的將近5000名求職者履歷，得出「跨域學習加薪榜單」，發現數學及電算機科學學科類、商業及管理學科類、工程學科類、經濟社會及心理學科類，正是黃金組合4大支柱，選擇上述領域跨域學習的各種組合起薪中位數，都比單一領域多出3000元至7000元不等。104人力銀行先以商業及管理學科類學科為例，發現原本的起薪中位數3萬3000元，但若「商業及管理學科類學科」搭配「數學及電算機科學學科類」，起薪的中位數則可增至4萬元，就比原本的3萬3000元高出7000元，增幅達到21%，而且大眾傳播學科類、經濟社會及心理學科類、語文及人文學科類、觀光服務學科類，選擇跨域學習商業及管理學科類學科，起薪中位數也比單一學科背景增加3000元。另外，隨著AI熱潮掀起，104人力銀行表示，數學及電算機科學學科類、工程學科類不但起薪中位數3萬6000元居冠，也是跨域學習的重要樞紐，若以商業及管理學科類學科人才為例，跨域學習數學及電算機科學學科類，起薪增加7000元，而將「工程學科類」搭配「數學及電算機科學學科類」，也有加薪4000元的紅利。104人力銀行指出，若是「語文及人文學科類」搭配「工程學科類」，起薪也可增加6000元，其他包括「語文及人文學科類」搭配「經濟社會及心理學科類」、「商業及管理學科類」，同樣有利畢業提升求職的薪資競爭能力。104人力銀行職涯教育長王榮春建議，大學生善用學校資源，在本科系之外申請跨領域學程、輔修、雙主修，甚至轉系、轉校等多方探索，也為未來職涯作好準備。王榮春觀察，跨域學習能讓學生依照興趣出發，透過廣泛接觸探索找到深入研究內容，如今各個產業對於跨域人才需求強勁，科系專業不再只是單一指標。