Joey Votto宣布退休！回顧這位以「霸凌球迷」聞名的紅人傳奇老將

美國職棒大聯盟辛辛那提紅人隊傳奇一壘手Joey Votto今(22)日在社交媒體上正式宣布退休，影片中他說，「就這樣了，我正式從棒球界退休。」搭配文章感謝家人、學生時期球隊、教練、名人堂球星Scott Rolen以及昔日隊友Jay Bruce，結束17年的大聯盟生涯。這位傳奇的老將在大聯盟中創造出了無數歷史，更是得到了許多第一名，其中，最廣為人知的便是他的「霸凌球迷」第一名了。
球迷愛噴垃圾話 Votto可不忍耐
在美國現場看比賽時，在球場上聽到一些愛噴垃圾話的球迷對客場球員叫囂是在正常不過的事情了，但是鮮少會有球員進行回應，而這正是Joey Votto與眾不同的地方，他可不慣著那些人，總是很熱愛回嗆他們，甚至已經到惡名昭彰、罄竹難書的地步了。
當時美國時間2017年5月23日的一場比賽中，Votto在自家主場Great American Ballpark 上場打擊前，坐在本壘後方的球迷向他噴垃圾話:「我還記的你以前打的不錯欸。」暗指Votto已經過了生涯高峰、輝煌不在了，沒想到Votto霸氣回應說，「我記得你以前也很瘦啊。」這段對話被錄下後傳到社交媒體上，立刻成為當天在美職中最夯的話題。
有趣的是，這並非Votto第一次「霸凌」球迷，2016年同樣在主場上，一記一壘方向界外飛球落在前排座位，Votto本來有機會接住，但是因為旁邊球迷的干擾而漏接了這球，當下他生氣地抓住對方衣服上的紅人隊隊徽，意思是「老兄你到底幫哪隊啊」，呈現一副要幹架的樣子。
同樣在2016年，紅人隊作客舊金山，有一位小球迷在賽前練習時向Votto索要他的打擊手套，而Votto似乎完全不在乎對方的幼小心靈，毫不客氣地回應:「你都坐在前排座位看球了，你是上流社會的人，這可不是『美夢成真』基金會的活動。」《華盛頓郵報》在報導這則新聞時，甚至用 super villain in baseball「棒壇的超級反派」來形容 Votto，FOX Sports則是說他ruthless「冷酷無情」。由此可見，Votto霸凌球迷惡名昭彰的程度有多麼廣為人知。
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在美國現場看比賽時，在球場上聽到一些愛噴垃圾話的球迷對客場球員叫囂是在正常不過的事情了，但是鮮少會有球員進行回應，而這正是Joey Votto與眾不同的地方，他可不慣著那些人，總是很熱愛回嗆他們，甚至已經到惡名昭彰、罄竹難書的地步了。
當時美國時間2017年5月23日的一場比賽中，Votto在自家主場Great American Ballpark 上場打擊前，坐在本壘後方的球迷向他噴垃圾話:「我還記的你以前打的不錯欸。」暗指Votto已經過了生涯高峰、輝煌不在了，沒想到Votto霸氣回應說，「我記得你以前也很瘦啊。」這段對話被錄下後傳到社交媒體上，立刻成為當天在美職中最夯的話題。
有趣的是，這並非Votto第一次「霸凌」球迷，2016年同樣在主場上，一記一壘方向界外飛球落在前排座位，Votto本來有機會接住，但是因為旁邊球迷的干擾而漏接了這球，當下他生氣地抓住對方衣服上的紅人隊隊徽，意思是「老兄你到底幫哪隊啊」，呈現一副要幹架的樣子。
同樣在2016年，紅人隊作客舊金山，有一位小球迷在賽前練習時向Votto索要他的打擊手套，而Votto似乎完全不在乎對方的幼小心靈，毫不客氣地回應:「你都坐在前排座位看球了，你是上流社會的人，這可不是『美夢成真』基金會的活動。」《華盛頓郵報》在報導這則新聞時，甚至用 super villain in baseball「棒壇的超級反派」來形容 Votto，FOX Sports則是說他ruthless「冷酷無情」。由此可見，Votto霸凌球迷惡名昭彰的程度有多麼廣為人知。