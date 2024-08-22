Joey Votto宣布退休！回顧這位以「霸凌球迷」聞名的紅人傳奇老將

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美國職棒大聯盟辛辛那提紅人隊傳奇一壘手Joey Votto今(22)日在社交媒體上正式宣布退休，影片中他說，「就這樣了，我正式從棒球界退休。」搭配文章感謝家人、學生時期球隊、教練、名人堂球星Scott Rolen以及昔日隊友Jay Bruce，結束17年的大聯盟生涯。在美國現場看比賽時，在球場上聽到一些愛噴垃圾話的球迷對客場球員叫囂是在正常不過的事情了，但是鮮少會有球員進行回應，當時美國時間2017年5月23日的一場比賽中，Votto在自家主場Great American Ballpark 上場打擊前，這段對話被錄下後傳到社交媒體上，立刻成為當天在美職中最夯的話題。有趣的是，這並非Votto第一次「霸凌」球迷，《華盛頓郵報》在報導這則新聞時，甚至用 super villain in baseball「棒壇的超級反派」來形容 Votto，FOX Sports則是說他ruthless「冷酷無情」。由此可見，Votto霸凌球迷惡名昭彰的程度有多麼廣為人知。