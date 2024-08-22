泰國男神Gee《哈囉!萌鬼屋》被迫脫衣！「精實大肌肌」全被看光

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▲電影《哈囉!萌鬼屋》一場脫衣挖土戲，看上去偏瘦的Gee（前），脫下上衣卻露出壯碩肌肉。（圖／威視）

▲泰國男神Gee身材精實，除了大塊胸肌還有冰塊腹肌。（圖／威視提供）

泰國賣座靈異愛情喜劇片《哈囉!萌鬼屋》，找來外型俊美、身材高大的泰國男神Gee，飾演廢材男主角「阿喬」，因繼承一間鬧鬼老宅，與鬼聯手開鬼屋後發了大財，過程中還上演浪漫逗趣的人鬼戀。外型帥氣挺拔的Gee其實私下超害羞，不僅要賣力搞笑，身為舞痴的他還要突破心防，在片中耍寶跳舞逗女主角開心。不僅如此，一場脫衣挖土戲，讓他藏在衣服底下的「精實大肌肌」全曝光，讓觀眾驚呼：「意外有料！」今年31歲的Gee本名為蘇提拉素維傑拉（Sutthirak Subvijitra），是泰國90年代搖滾歌手的兒子，不僅長相帥氣、笑容也迷人。身高185公分的他同時還是一名模特兒，出演過不少MV而被泰國大眾熟知，近年在泰國古惑仔電影《高校泰皇》中的出色表現也備受讚譽。這次在新片《哈囉!萌鬼屋》中，Gee除了恥度全開賣力搞笑外，還挑戰自己的罩門「跳舞」！在幕後花絮中他誇張宣告：「宇宙中的生物被分成兩類，一類會跳舞、一類不會，我就是不會跳舞的那種，完全不喜歡跳舞！」在完成舞蹈戲後他還說：「現在覺得其他戲都不難了！」導演孔克里特里維蒙表示，自己是當演員拍戲時認識了Gee，對他迷人笑容、帥氣臉蛋和可愛的個性印象深刻，因此在創作《哈囉!萌鬼屋》劇本時，第一時間就想起了他。片中Gee除了要賣力耍寶外，還被迫展露好身材。沒想到長相俊秀看上去偏瘦的Gee，卻擁有一身精實肌肉，在一場他奮力掘土的戲，脫下上衣後竟驚見大塊胸肌及冰塊腹肌，讓觀眾都大飽眼福。