Joey Votto驚傳退休！曾自曝想做「這件事」　跟火爆脾氣反差超大

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟辛辛那提紅人隊6屆明星一壘手Joey Votto今（22）日在他的Instagram宣布退役，結束他長達17年的大聯盟之旅，這名被號稱「近代最強選球機器」的傳奇球星在2018年接受採訪時，也曾提到他夢想中的退休生活。接著這位當時還正值當打之年的明星一壘手就開始談起他的退休生活，Joey Votto說道當他退休不打球後，他想去駕駛校車當個校車司機，每天載著小朋友們上下學，或是當個導護爸爸護送小朋友們過馬路，有個安全的上學之路。如今一晃眼Joey Votto也來到了40歲的年紀，出生加拿大的的他季初接受多倫多藍鳥的非40人名單春訓邀約，回到家鄉轉戰這支美國聯盟球隊，但如今他的身手已經無法讓他重返大聯盟殿堂，這名過去紅人隊的大學長也選擇在這40歲的年紀選擇高掛球鞋。