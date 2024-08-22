珊珊颱風生成！日本關東大氣仍不穩　氣象廳：嚴防「瀑布般」暴雨

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今年第10號颱風珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）於今（22）日凌晨2點在台灣東方生成，日本氣象廳指出，珊珊颱風將會緩慢向西北移動，預計將會在25日抵達小笠原近海，隨後向日本列島前進。關東至九州地區天氣不穩定的狀態持續，很可能繼21日的豪雨後，再度降下如「瀑布般」的大雨。綜合日本放送協會（NHK）等媒體報導，原先在日本最南端馬里亞納群島附近的熱帶低氣壓，已經在日本時間22日凌晨3點（台灣時間凌晨2點）時，轉為今年第10號颱風「珊珊」。目前測得中心氣壓為1000百帕，中心最大風速每秒20公尺，最大瞬間風速為每秒30公尺。氣象廳估計，珊珊颱風將會持續發展，並往西北西方向緩慢移動，於25日時抵達東京以南1000多公里的小笠原附近海域，並持續向日本本島方向移動。呼籲民眾隨時注意颱風動態。日本氣象廳稱，九州至北陸地區22日將持續被高壓籠罩，天氣晴朗炎熱。截至上午11點，除了富山市出現了37.1度極端高溫之外，島根縣增田市氣溫也達到37度，兵庫縣豐岡市36.6度，福岡市35.1度，大阪市34.6度，松山市氣溫高達34.1度，多地都出現了嚴重酷暑。日本氣象廳和環境省已向沖繩奄美群島至東海地區等28個府縣發布「中暑警戒」，呼籲民眾避免外出、運動，並採取在室內使用空調、多喝水、補充鹽分等措施。但另外一方面，溫暖潮濕的空氣正在太平洋高壓邊緣流動，導致關東至九州地區的大氣狀態仍不穩定，東海至九州地區許多地方白天天氣酷熱，在下午氣溫升高時容易形成雨雲，特別是東海地區的太平洋沿岸、紀伊半島、四國和九州南部地區。而關東地區自早上6點開始，就已經有部分地區形成雨雲。到了下午氣象條件更加不穩定，預計可能會有「如瀑布般」的局部性暴雨或雷雨，雨勢之大，可能會造成道路瞬間淹水。由於受到大氣狀態不穩定影響，東京在當地時間21日晚上6至7點降下「游擊式暴雨」（ゲリラ豪雨），一小時內降雨量達約100毫米，東京新宿區也在同一時間觀測到94毫米的時雨量，驚人的短時強降雨籠罩東京，造成羽田機場與東海道新幹線一度停擺。在社群平台也能看見許多車站淹水、人孔蓋被噴飛的影像。