變頻冷氣帳單一堆人翻車！「最大兇手」抓到了：難怪電費暴漲2倍

炎炎夏日，許多人一定都長期待在冷氣房，不過最近有越來越民眾開始收到最新一期電費帳單，表示明明家中都是安裝變頻冷氣，但是電費卻還是高漲，甚至出現一票人翻車的情況出現，有人兩個月電費衝破6000元、8000元甚至萬元，引起廣大討論。對此，有內行人就使用專業儀器進行實測，用自身經驗告訴這些使用變頻冷氣卻翻車的網友「最大兇手」到底是誰！
一名網友近日使用一台要價超過24萬元的「電力分析儀」進行實測，並且在臉書社團「爆廢公社」分享心得表示「最近看到很多人收到最新一期帳單之後，發現換了變頻冷氣反而電費變貴，那是因為有很多人選用的變頻冷氣噸數太小，有些人有預算上的問題，選用級別、噸數不足的冷氣，這會讓變頻冷氣當成定頻使用，一直全功率運轉，只會反而更傷荷包。」
變頻冷氣選對噸數、級別！吹一個晚上7小時僅耗電1度
根據該網友的分享，過去他的房間安裝的是屬於定頻冷氣，當時噸數安裝不夠，因此造成晚上吹會冷、早上不冷的情況，因此每次打開冷氣之後，定頻冷氣都是全速運轉、最大消耗功率沒有休息，以前一個晚上大約是4度電，但是換上「一級變頻冷氣」之後，根據電力分析儀的數據，7小時耗電量大約1度多，平均每小時是0.18度電。
值得注意的是，該網友也將冷氣溫度調到非常低溫，來模擬如果冷氣噸數不足的情況，壓縮機在此刻會瘋狂製冷，結果耗電量立刻衝到1Kw以上，也能看出變頻冷氣如果噸數安裝錯誤，即便是「變頻」，也會因為空間達不到需求溫度，而使壓縮機呈現不斷運轉的情況，耗電量當然會如同定頻冷氣一樣，甚至更高。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有專業器材給推！很多人就是都覺得廠商想多賺錢騙人，噸數都抓剛好，現在吃到苦頭了」、「廠商都會建議變頻冷氣噸數大一點是真的，感恩分享」、「難怪一堆人吹變頻冷氣電費會翻車2倍以上，先檢查冷氣噸數跟是不是一級效能吧」、「我最近也是發現這點，看有人吹冷氣方式跟我差不多，我才1千初頭，他們卻要4、5千」、「版主真的有夠專業，變頻冷氣真的至少要比現有坪數大上一號，不然就變成變貧冷氣！」
冷氣帳單收到翻車了？趕快看看家裡冷氣噸數夠不夠
而如果你最近收到冷氣帳單卻發現，電費突然暴漲2倍、3倍，跟許多網友分享都不同時，真的要先檢查自家冷氣噸數是否真的不足，其算法是「房間長（公尺）x 房間寬（公尺）x 0.3025」，得知坪數之後，以台灣基本1坪需要「450Kcal/hr」冷房能力為基準，就用「坪數 x 450」接著除以「1噸2500 Kcal/hr」。
我們舉一個例子，以一間套房長5公尺、寬5公尺來計算，就是「5x5x0.3025x450」，會得到「3403Kcal/h的冷房能力」，利用3403Kcal/h除以1噸2500Kcal/hr，得出1.3612左右，相當於購買冷氣噸數至少要選擇1.4噸以上！然而如果考量到房間位於頂樓、西曬的部分，噸數一定要往上提高20%至25%。
以《NOWnews》記者的房間來說，所需要的冷氣噸數大約是1.2噸左右，房東安裝的冷氣是1.4噸一級變頻冷氣，因此記者實際從6月、7月只要在家都打開冷氣狂吹的情況下，且只打開27度+電風扇，不僅超涼，整個月房間總用電度僅需要191度，不論是該內行網友還是記者實測，變頻冷氣的「噸數」以及是否具備「一級效能」真的非常影響電費的高低哦！千萬別省了冷氣費，賠了更多的電費進去。
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變頻冷氣選對噸數、級別！吹一個晚上7小時僅耗電1度
根據該網友的分享，過去他的房間安裝的是屬於定頻冷氣，當時噸數安裝不夠，因此造成晚上吹會冷、早上不冷的情況，因此每次打開冷氣之後，定頻冷氣都是全速運轉、最大消耗功率沒有休息，以前一個晚上大約是4度電，但是換上「一級變頻冷氣」之後，根據電力分析儀的數據，7小時耗電量大約1度多，平均每小時是0.18度電。
值得注意的是，該網友也將冷氣溫度調到非常低溫，來模擬如果冷氣噸數不足的情況，壓縮機在此刻會瘋狂製冷，結果耗電量立刻衝到1Kw以上，也能看出變頻冷氣如果噸數安裝錯誤，即便是「變頻」，也會因為空間達不到需求溫度，而使壓縮機呈現不斷運轉的情況，耗電量當然會如同定頻冷氣一樣，甚至更高。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「有專業器材給推！很多人就是都覺得廠商想多賺錢騙人，噸數都抓剛好，現在吃到苦頭了」、「廠商都會建議變頻冷氣噸數大一點是真的，感恩分享」、「難怪一堆人吹變頻冷氣電費會翻車2倍以上，先檢查冷氣噸數跟是不是一級效能吧」、「我最近也是發現這點，看有人吹冷氣方式跟我差不多，我才1千初頭，他們卻要4、5千」、「版主真的有夠專業，變頻冷氣真的至少要比現有坪數大上一號，不然就變成變貧冷氣！」
冷氣帳單收到翻車了？趕快看看家裡冷氣噸數夠不夠
而如果你最近收到冷氣帳單卻發現，電費突然暴漲2倍、3倍，跟許多網友分享都不同時，真的要先檢查自家冷氣噸數是否真的不足，其算法是「房間長（公尺）x 房間寬（公尺）x 0.3025」，得知坪數之後，以台灣基本1坪需要「450Kcal/hr」冷房能力為基準，就用「坪數 x 450」接著除以「1噸2500 Kcal/hr」。
我們舉一個例子，以一間套房長5公尺、寬5公尺來計算，就是「5x5x0.3025x450」，會得到「3403Kcal/h的冷房能力」，利用3403Kcal/h除以1噸2500Kcal/hr，得出1.3612左右，相當於購買冷氣噸數至少要選擇1.4噸以上！然而如果考量到房間位於頂樓、西曬的部分，噸數一定要往上提高20%至25%。
以《NOWnews》記者的房間來說，所需要的冷氣噸數大約是1.2噸左右，房東安裝的冷氣是1.4噸一級變頻冷氣，因此記者實際從6月、7月只要在家都打開冷氣狂吹的情況下，且只打開27度+電風扇，不僅超涼，整個月房間總用電度僅需要191度，不論是該內行網友還是記者實測，變頻冷氣的「噸數」以及是否具備「一級效能」真的非常影響電費的高低哦！千萬別省了冷氣費，賠了更多的電費進去。