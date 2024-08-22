變頻冷氣帳單一堆人翻車！「最大兇手」抓到了：難怪電費暴漲2倍

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▲內行網友使用要價超過20萬的「電力分析儀」進行實測，發現一級效能變頻冷氣在噸數足夠、吹一個晚上7小時僅用掉1度多的店，平均每小時0.18度。（圖/爆廢公社）

▲而實測如果變頻冷氣噸數不夠，壓縮機一直強力運轉的情況下，耗電量瞬間飆升至1.276Kw，對比足夠噸數變頻冷氣耗電量平均0.18Kw，差距非常的驚人。（圖/爆廢公社）

▲變頻冷氣不僅要選擇一級效能以外，還必須要買對「噸數」，否則即便收到電費帳單時，可能會滿頭問號。（圖／記者黃韻文攝）

炎炎夏日，許多人一定都長期待在冷氣房，不過最近有越來越民眾開始收到最新一期電費帳單，，引起廣大討論。對此，有內行人就使用專業儀器進行實測，用自身經驗告訴這些使用變頻冷氣卻翻車的網友「最大兇手」到底是誰！，並且在臉書社團「爆廢公社」分享心得表示「最近看到很多人收到最新一期帳單之後，發現換了變頻冷氣反而電費變貴，根據該網友的分享，，當時噸數安裝不夠，因此造成晚上吹會冷、早上不冷的情況，值得注意的是，該網友也將冷氣溫度調到非常低溫，來模擬如果冷氣噸數不足的情況，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「我最近也是發現這點，看有人吹冷氣方式跟我差不多，我才1千初頭，他們卻要4、5千」、「版主真的有夠專業，變頻冷氣真的至少要比現有坪數大上一號，不然就變成變貧冷氣！」而如果你最近收到冷氣帳單卻發現，電費突然暴漲2倍、3倍，跟許多網友分享都不同時，真的要先檢查自家冷氣噸數是否真的不足，我們舉一個例子，以《NOWnews》記者的房間來說，，不論是該內行網友還是記者實測，變頻冷氣的「噸數」以及是否具備「一級效能」真的非常影響電費的高低哦！千萬別省了冷氣費，賠了更多的電費進去。