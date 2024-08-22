曹格兒子Joe正面照曝光！帥氣模樣粉絲暴動　同框吳速玲像姊弟

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳速玲送上兒子的生日祝福，並曬出一系列Joe從小到大的照片。（圖／吳速玲IG）

▲照片中吳速玲（右下）笑開懷，手中的Joe（右下左1）卻嚎啕大哭，畫面十分有趣。（圖／吳速玲IG）

▲Joe（左圖右1、右圖左1）從稚嫩的臉龐漸漸長成大人的模樣，與媽媽吳速玲（左圖左1、右圖右1）的合照宛如姊弟。（圖／吳速玲IG）

▲Joe年幼時期曾上陸綜《爸爸去哪兒》打開知名度，如今已成帥氣的大男孩，引發粉絲討論。（圖／吳速玲IG）

歌手曹格和前妻吳速玲2022年宣告離婚，2人育有1女1子，大兒子Joe和女兒Grace因年幼時期曾在陸綜《爸爸去哪兒》擔任嘉賓，可愛乖巧模樣在觀眾心中留下深刻印象。昨（21）日是大兒子Joe的16歲生日，吳速玲在IG曬出一系列兒子從小到大的照片，超帥正面照曝光引發粉絲熱議。吳速玲昨日準時送上給兒子Joe的生日祝福，寫下：「我親愛的兒子16歲生日快樂，不管幾歲你永遠都是我的大寶貝」，她貼出多張Joe小時候與現今的對比照，畫面可見Joe從原先稚氣的臉龐漸漸長成大人的模樣，身高也快比媽媽吳速玲還高，2人乍看之下像是姊弟倆。此外，吳速玲還在限時動態貼出兒子6個月被帶去墾丁踩砂卻爆哭的照片，畫面中吳速玲笑得十分燦爛，一旁的Joe卻是咬著奶嘴崩潰到不行，2人彷彿身處在不同世界，畫面相當逗趣。貼文曝光後引發討論，粉絲紛紛獻上祝福並大讚：「兒子真的很帥氣欸，媽咪怎麼可以從以前到現在都那麼美」、「根本就是姊弟」、「兒子好帥！」、「媽媽根本凍齡，兒子超帥氣。」