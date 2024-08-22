銀行滿水位！買房借不到錢怎辦　富邦人壽重啟房貸年息2.35%起

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新青安貸款帶動買房潮，房價持續走高，銀行房貸也接近滿水位，為避免違規，只能採取限貸、延後撥款等因應，真正有房貸需求的人面臨貸不到錢的情況。不過，房市熱也帶房貸壽險業績，甚至壽險業也自辦房貸業務，富邦人壽7月就重啟停止4年的房貸業務，目前年利率2.35%起跳。富邦人壽今年初就開始研議，經過準備後，7月1日正式恢復受理新案件。富邦人壽表示，當初2020年9月因新冠疫情全球降息，國內房貸利率降至新低，決定暫停受理新件，但仍持續服務既有客戶的需求。不過，自2022年3月後全球啟動升息，國內房貸利率已回復到2.2%以上水準，富邦人壽房貸穩健保守的策略，放款逾放率長期低於0.01%，加上台灣保險業將在2026年接軌ICS制度，擔保放款的風險資本相對較低，目前恢復受理房貸新件，有助於協助公司長期新台幣資產配置及調節流動部位資金。根據富邦人壽官網公告，真心相貸房貸利率採指數利率一段式，計算方式指數型房貸指標利率加上0.6%，指數型房貸指標依主管機關規定採當月台灣銀行、第一銀行、合作金庫銀行等3家銀行2年期定期儲蓄存款利率之平均利率，目前為1.75%，目前富邦人壽房貸最低利率2.35%起。以貸款金額200萬元、貸款年期20年，各項相關費用總金額包含開辦費2000元及估價費3000元至4500元，貸款利率最低2.35%、最高3.55%。除了富邦人壽之外，國泰人壽、新光人壽等也有提供房貸專案，至於2016年停辦房貸業務的凱基人壽，目前未表態是否重啟相關業務。壽險業者指出，人壽保險公司承作房貸，主要根據保險法，並依保險業辦理放款其徵信、核貸、覆審等作業規範辦理，也同時遵守央行信用管制及金管會相關規定辦理。根據保險法第146條-3條規定保險公司的放款總額，不得超過該保險業資金35％，但在台灣低利環境下，保險公司會配置在放款的資產通常僅佔投資金額的3%～5%，屬於資產配置的一環，不會是主要的投資項目。至於壽險業自辦房貸的核貸成數和利率定價原則，業者說，一般消費者向壽險公司申辦房貸的資金用途跟銀行一樣，主要就是購屋、投資理財、生活開支及教育費等等。在台灣金融業為充分競爭的市場狀況下，人壽房貸的貸款成數及利率與銀行房貸差異不大。