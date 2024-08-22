《墨雨雲間》吳謹言3關鍵大紅！于正：和王星越二搭劇本準備好了

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳謹言（左）和王星越（右）CP感十足，圈粉無數。（圖／愛爾達電視 提供）

▲有人說吳謹言要紅，男主角的生日一定要是3月5日。（圖／愛爾達電視 提供）

吳謹言、王星越在《墨雨雲間》中攜手復仇，該劇從6月初在網路平台上架後話題不斷，戲劇相關的短影片播放量也順勢累積超過54億次，王星越演活「肅國公」再次翻紅，個人微博粉絲數狂漲140萬，2002年生的他有著一張成熟、穩重的臉，不少網友直呼他小小年紀、卻有大大的「人夫感」，而他自己則認為應該歸功於角色魅力，「這對我來說也是種肯定，被誇獎當然會開心啦！」吳謹言也因戲再次翻紅，製作人于正表示已經準備好2人二搭的劇本了。「同門師姐弟」吳謹言和王星越在劇中展現超強CP感、吸粉無數，兩人也曾在訪問中聊到二搭相關的話題，只見他們異口同聲說，「可以呀！」吳謹言表示如果再有機會合作想嘗試懸疑題材，而老闆于正則在直播中說對於吳謹言和王星越有很多計畫，「不少粉絲有推了兩本小說給我，我已經想好一個要改成古裝、另一個是改成民國劇。」更加碼爆料要給他們二搭的劇本已準備好了，讓不少喜愛他們的CP粉們期待不已。吳謹言憑藉在《延禧攻略》和《墨雨雲間》中的精湛演技受封「復仇女王」，有眼尖網友發現這兩部戲有3個重要關鍵點，分別是「聽聞她馬上開玩笑地回說，「那除了許凱和王星越，趕緊排一下看3月5號生日的還有誰、馬上簽合同（合約）。」現年32歲的她戀愛生活也備受關注，她曾說過年紀不重要、也可以接受年下的男生，「我喜歡長得好看的、我就是顏控！」不少劇迷也點出王星越非常符合她的理想型。《墨雨雲間》改編自網路人氣小說《嫡嫁千金》，由吳謹言、王星越、陳鑫海、陳喬恩、楊超越領銜主演，《延禧攻略》製作人于正操刀，劇情講述家庭優渥、生活幸福的縣令之女「薛芳菲（吳謹言 飾演）」在遭逢巨變之後失去一切，受救命恩人、中書令之女「姜梨（楊超越 飾演）」之托，以姜梨的身分回到京城，並在肅國公「蕭蘅（王星越 飾演）」等人的幫助下，克服重重艱險、對抗不公，完成復仇並救回入獄的父親；同時她和蕭蘅也在互助互依下，逐漸萌生感情，重獲美好生活的故事。《墨雨雲間》8月26日起，週一至週五晚間7點愛爾達綜合台全台首播。