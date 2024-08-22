開學慎防網路4大陷阱　專家籲租屋、打工、網購、買虛寶都要當心

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▲趨勢科技提醒，詐騙集團可能會以LINE帳號吸引租客主動聯繫，並要求事先匯款以安排優先看房，或提供個人身分證件以保留看房權益。（圖／官方提供）

▲網路上充滿打工詐騙，求職者應該審慎評估，避免誤入陷阱。（圖／NOWnews資料照片）

暑假進入尾聲，但網路詐騙無所不在，看準高漲的租屋市場，和網購開學用品需求，趨勢科技提醒四大網路陷阱，像是租屋如被要求「事先匯款、優先看房」就應該多留意，另外，一頁式廣告、臉書打工等也都充滿陷阱，民眾應該謹慎網路陷阱。🟡 租屋詐騙：「事先匯款、優先看房」請當心有租屋需求的人經常會透過租屋網站、社群平台等多種管道尋找合適的物件。詐騙集團會在租屋社團中放上精美照片，並附上LINE帳號吸引民眾主動聯繫，甚至要求事先匯款安排優先看房，以及提供個人身分證件或匯款資料以確保看房權益，但這些大多都有陷阱。❗趨勢科技破解法：民眾可以透過「以圖搜圖」功能初步判別是否為詐騙，切勿在實際看房前提供個人資料或線上匯款，以避免落入假房東的詐騙陷阱。🟡 打工詐騙：「輕鬆賺」不合常理，勿當真看準學生族群想利用課餘時間打工，不肖分子利用學生可投入的心力與時間有限的特點，以打字員、po文小幫手、網路商城刷評論等輕鬆的線上職缺作為話術，並事先要求提供存摺影本以供日後薪水轉帳等理由騙取學生的個資與錢財。❗趨勢科技破解法：學生若欲找學期工讀，最好透過知名的求職平台並查證求職單位是否合法立案，絕不透過非官方管道提供身分證件、存摺影本等重要個資以避免個資外洩。🟡 網購詐騙：網路廣告務必三思後行在網路上搜尋到物美價廉的產品、高CP值的優惠就急著下單，但有可能這些都可能詐騙集團利用一頁式廣告佈下的陷阱，藉以騙取個資、盜刷信用卡或安排送出假貨以獲取報酬。為協助民眾降低受害的風險。❗趨勢科技破解法：民眾應善用資安工具來即時主動阻擋來自網路廣告、社群等的詐騙網址或惡意連結。🟡 遊戲詐騙：「低價虛寶」藏風險根據刑事警察局113年第一季統計，詐騙集團常使用「APP Store卡」、「MyCard」及「GASH卡」等遊戲點數卡進行詐騙。觀察詐騙集團可能會在遊戲論壇或社群平台上以低價販售遊戲帳號或點數卡序號等，再藉機引導買家到假冒的遊戲交易平台或要求買家轉帳匯款。❗趨勢科技破解法：遊戲玩家購買寶物或儲值遊戲卡點數時務必認明官方網站，勿輕易相信遊戲論壇或社群平台上不明玩家提出的低價優惠銷售、點進任何可疑的連結。