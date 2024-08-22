北市「敬師獎勵金」回歸2000元　教育局：正式與代理教師都可領取

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▲獲得資訊科技一般科目教學類個人組特優的大同高中林俞君老師。（圖／北市教育局）

台北市教育局今（22）日舉行敬師月活動啟動儀式，教育局長湯志民表示，為激勵教師士氣及提升教職員工工作績效，今年敬師獎勵金從600元提高至2000元，除了正式教師外，有佔員額的代理教師也可領取，且敬師月還提供教師食、衣、住、行、育、樂6大面向優惠，即日起至9月30日，凡持有台北市學校識別證或台北市教師會會員卡即可享優惠。前台北市長柯文哲任內取消每年一度的2000元敬師禮金，台北市長蔣萬安上任後，遇首次教師節，經考量物價上漲，教育正面臨巨大挑戰和變革，為感謝第一線教育人員的專業貢獻、努力付出，特意指示將敬師獎勵金自600元提高至2000元，並編入113年預算，獲台北市議會支持。同時，為向教師表達感謝，有多家企業也推出教師優惠，盼激勵教師士氣，北市教育局表示，特約商家涵蓋食、衣、住、行、育、樂各面向，包含台北101、微風廣場、遠東百貨、貳樓餐廳、兄弟大飯店、金石堂、台北市立動物園等，味全龍球團更會在9月17日及27日各提供100張免費球票，並提供主場購票半價優惠。教育局說明，今年預估有近3萬人可領取敬師獎勵金，除了正式教師外，有佔員額的代理教師也可領取，符合資格者可依需求選擇誠品、京站百貨或4大超商等值禮券。另外，教育局辦理112學年度「智慧教育菁英獎」、「績優工程與勞務採購及財管教育行政人員」及「績優衛生體育教育行政人員」優秀教育同仁選拔，共計遴選出416位有傑出貢獻教師及行政人員，今由廖文靜主任秘書出席授獎、勉勵各位得獎者，持續為北市學生創造更優質的學習環境。