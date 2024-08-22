違背上帝！孫綻穩交米可白1年　抵擋不住誘惑：我們出生都是罪人

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▲米可白（左）和孫綻（右）穩定交往，越愛越大方。（圖／翻攝自米可白、孫綻IG）

▲孫綻談起米可白滿滿幸福。（圖／記者李政龍攝）

孫綻和米可白因合作電視劇《追分成功》擦出愛火，兩人在今年初認愛，孫綻今（22）日出席伊林璀璨之星記者會，被關心起戀情相當大方，身為基督教，被問起是否「開機」，他笑說每個人出生都是罪人，只能靠上帝幫助認罪，相當幽默。孫綻聊起米可白相當大方，他表示最近胖了5公斤，「我想這就是幸福的後遺症吧！我們都很享受陪伴彼此的時光，希望一直好好把它經營好。」兩人戀愛一開始走低調路線，就怕見光死，但現在也穩定交往1年，孫綻表示和米可白就像磁鐵一樣互相吸引，誇米可白善良又可愛，在工作上也很認真，看到她閃閃發光的樣子，非常美麗。只是米可白外型亮眼，孫綻又是基督徒，怎麼能抵擋得住誘惑，孫綻笑說，「這就是一個選擇吧，上帝給我們自由意志，讓我們自己選擇犯罪不犯罪，我覺得對，就讓自己隨著當下情緒走，我們從一出生就是罪人，但是我有上帝可以幫助我認罪。」問起結婚計畫，孫綻表示現階段還要再努力，像現在這樣互相照顧就很幸福了，「我們都是先把現在的事業充實好，才是最重要。」孫綻表示自己是璀璨之星第一屆代言人，經過這些年非常感動，也期待看到年輕人展現他們的活力，每年參與公司活動都覺得是重新充電，重拾初心。