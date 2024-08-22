陳佩琪發文認了看上億豪宅　吳子嘉幫忙翻譯：老娘有錢干你屁事

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民眾黨主席柯文哲陷政治獻金爭議中，妻子陳佩琪又被爆幫兒子看1.2億豪宅，陳佩琪今在臉書發文還原過程，認了有看上億豪宅，但是買吃的「順道看房」，也沒有金主陪同。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析說，陳佩琪現在是「越描越黑」，且非常囂張，整篇臉書的意思就是，「老娘有錢看房子干你屁事，錢被騙了活該倒楣」，政治獻金捐了錢就是歸柯文哲，錢討不回來，但社會聲望已經被判死刑。吳子嘉說，陳佩琪發文有二點意思，第一，是她要擔下來，看豪宅跟柯文哲沒關係，是她要看房子，第二就是「我就要買不然想怎麼樣？」問題是錢從哪裡來，就是小草一點一點捐的；吳子嘉也秀出一張Uber eats司機後車廂放上柯文哲圖像的照片，「小草還在當Uber」，陳佩琪卻是「老娘去買豪宅」。吳子嘉批，柯文哲、陳佩琪這個組合真的漏洞百出，他們的目的到底是什麼，搞不清楚，而且柯文哲現在做的每件事情，都是過去自己指責對方的事情，罵財團、罵國民黨、民進黨、罵蔡英文貪污，罵別人的每件事他現在都身體力行。