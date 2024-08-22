日本公開賽／可惜！「左手重砲」林俊易不敵石宇奇　無緣闖8強　

2024超級750系列日本羽球公開賽，我國好手「左手重砲」林俊易20日首戰以21：14、21：10直落二擊敗世界排名第17的日本選手渡邊航貴，不僅拿下對戰首勝，也終結過去對戰2連敗，順利挺進男單16強。而今（22）日林俊易則是對上中國的名將石宇奇，最終石宇奇以21：14、21：17直落二帶走勝利，林俊易也無緣闖進本屆日本公開賽8強。
目前世界排名第15的林俊易，本季曾經在馬來西亞公開賽打進4強，並在瑞士公開賽奪冠，但最終可惜未能取得巴黎奧運門票。而巴黎奧運期間，林俊易也沒有停下腳步，他持續為下半球季備戰，目前他在年終賽積分位居第5，生涯有望首度參加年終賽。
林俊易日本公開賽首戰 直落二擊敗地主渡邊航貴
而奧運結束後的首場公開賽，20日林俊易出戰日本公開賽，32強戰上面對地主日本選手渡邊航貴，林俊易整場比賽靠著個人的兇猛攻勢，讓對手毫無招架之力，終場就以21：14、21：10擊敗渡邊，順利闖進16強。
今碰頭中國名將石宇奇 林俊易遭直落二擊敗無緣8強
而今日這名台灣優質的左手重砲在16強戰上，對手則是來自中國的好手石宇奇，這僅僅是2人生涯第2度碰頭，上次雙方首度交手是在去年四月的泰國名人賽4強戰上，當時由林俊易以21：15、21：19直落二擊敗石宇奇，也令許多球迷印象深刻。
但這場比賽林俊易首盤無奈自身的失誤稍顯較多，加上對手石宇奇的狀況看似也相當理想，首盤石宇奇就以21：14搶下。比賽來到第二盤，在場上佔據上風的仍然是石宇奇，林俊易只能苦苦追趕，但最終反撲無力，終場林俊易就以14：21、17：21直落二遭到石宇奇擊敗，本屆日本公開賽也確定止步16強。
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林俊易日本公開賽首戰 直落二擊敗地主渡邊航貴
而奧運結束後的首場公開賽，20日林俊易出戰日本公開賽，32強戰上面對地主日本選手渡邊航貴，林俊易整場比賽靠著個人的兇猛攻勢，讓對手毫無招架之力，終場就以21：14、21：10擊敗渡邊，順利闖進16強。
今碰頭中國名將石宇奇 林俊易遭直落二擊敗無緣8強
而今日這名台灣優質的左手重砲在16強戰上，對手則是來自中國的好手石宇奇，這僅僅是2人生涯第2度碰頭，上次雙方首度交手是在去年四月的泰國名人賽4強戰上，當時由林俊易以21：15、21：19直落二擊敗石宇奇，也令許多球迷印象深刻。
但這場比賽林俊易首盤無奈自身的失誤稍顯較多，加上對手石宇奇的狀況看似也相當理想，首盤石宇奇就以21：14搶下。比賽來到第二盤，在場上佔據上風的仍然是石宇奇，林俊易只能苦苦追趕，但最終反撲無力，終場林俊易就以14：21、17：21直落二遭到石宇奇擊敗，本屆日本公開賽也確定止步16強。