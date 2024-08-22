日本公開賽／可惜！「左手重砲」林俊易不敵石宇奇　無緣闖8強　

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▲台灣羽球好手「左手重砲」林俊易20日在日本公開賽首戰，以直落二擊敗地主日本選手渡邊航貴，順利挺進男單16強，今日則是對決中國石宇奇，可惜最終遭到對手直落二擊敗。（圖／中華民國羽球協會提供）

2024超級750系列日本羽球公開賽，我國好手「左手重砲」林俊易20日首戰以21：14、21：10直落二擊敗世界排名第17的日本選手渡邊航貴，不僅拿下對戰首勝，也終結過去對戰2連敗，順利挺進男單16強。。而巴黎奧運期間，林俊易也沒有停下腳步，他持續為下半球季備戰，目前他在年終賽積分位居第5，生涯有望首度參加年終賽。而奧運結束後的首場公開賽，20日林俊易出戰日本公開賽，32強戰上面對地主日本選手渡邊航貴，而今日這名台灣優質的左手重砲在16強戰上，對手則是來自中國的好手石宇奇，，也令許多球迷印象深刻。但這場比賽林俊易首盤無奈自身的失誤稍顯較多，加上對手石宇奇的狀況看似也相當理想，首盤石宇奇就以21：14搶下。比賽來到第二盤，在場上佔據上風的仍然是石宇奇，