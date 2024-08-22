12日本人赴柬埔寨淪豬仔！被高薪工作誘惑所騙　日本網友不敢置信

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多位台灣人之前被騙至柬埔寨淪為「豬仔」，不僅成為詐騙幫兇，還遭到毒打凌虐，引發社會高度關注。當地犯罪集團持續透過承諾高薪的幌子吸引年輕人前往手，至今仍不時有人被騙。且不只台灣，連日本也傳出有12人被虛假的高薪徵人廣告欺騙，到了柬埔寨後被迫替詐騙集團工作，如今正在接受調查。根據《朝日新聞》報導，日本駐柬埔寨大使館表示，有12位日本人被網路上的高薪徵人廣告所騙，前往柬埔寨後被卻強迫勞動，疑似涉嫌參與特殊詐騙活動，先被當地巴韋市警方留置，之後又被轉移到金邊。目前警方正在進行調查，且據了解，將這12位日本人騙到柬埔寨的也是一位日本人，但該位日本嫌犯已經逃亡，當地警方仍在追查其下落。報導也特別提醒，犯罪集團透過社群網路進行詐騙，用虛假的高薪工作將人騙至當地後控制行動，已成為東南亞地區相當流行的犯罪手法，不僅是柬埔寨，在緬甸和寮國也有類似現象，民眾應提高警覺。日本人赴柬埔寨淪為豬仔的新聞讓日本網友議論紛紛，在新聞底下留言表示，「如果有正常的生活，我想應該就不會落入高薪工作詐騙陷阱」、「被騙去柬埔寨當豬仔...日本終於也到了這一步嗎」、「竟然真有人被騙」、「我懷疑他們出發前都心知肚明自己去柬埔寨是要幹詐騙」、「如果他們也參與了詐騙，那他們就也是加害人，應該被逮捕」。