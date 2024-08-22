日本公開賽／戴資穎超極限對角勾球！BWF官方分享　網友讚嘆連連

戴資穎超極限對角勾球！台灣「羽球一球」戴資穎在巴黎奧運敗給泰國好友依瑟儂，止步16強後，本周出戰超級750系列日本公開賽。在首輪及16強賽事，都以直落二擊敗對手，尤其在16強戰面對烏克蘭女將Polina Buhrova時，使出1記極限角度的勾球，讓對手完全沒有回擊的餘地。賽後，BWF（世界羽球聯盟）透過官方的IG帳號分享戴資穎這顆精美的擊球，底下網友也紛紛留言讚嘆。
走出奧運傷勢 日本賽速闖8強
戴資穎走出奧運傷勢後，在日本公開賽找回昔日手感，首輪以21：16、21：12擊敗印度選手Ashmita Chaliha，第二輪交手Polina Buhrova，更是只耗時26分鐘，以21：8、21：10迅速取勝，取得女單8強賽門票，將交手地主選手仁平菜月。
比賽結束後，BWF在官方IG發布賽事中的精彩片段，其中一球是戴資穎面對Polina Buhrova右側網球的放短球，正手使出施力巧妙的對角勾球，高度恰好飛過網子上緣，落點距離也非常極限，讓對手完全沒有反擊的機會。而戴資穎本人也分享該段影片，並寫道：「流暢∼明天比賽見！」
底下留言更充滿讚嘆聲，寫道：「小戴的手法就是好看」、「看小戴打球就是享受」、「好美勾啊」、「美技！現場讚嘆聲連連」等。
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戴資穎走出奧運傷勢後，在日本公開賽找回昔日手感，首輪以21：16、21：12擊敗印度選手Ashmita Chaliha，第二輪交手Polina Buhrova，更是只耗時26分鐘，以21：8、21：10迅速取勝，取得女單8強賽門票，將交手地主選手仁平菜月。
比賽結束後，BWF在官方IG發布賽事中的精彩片段，其中一球是戴資穎面對Polina Buhrova右側網球的放短球，正手使出施力巧妙的對角勾球，高度恰好飛過網子上緣，落點距離也非常極限，讓對手完全沒有反擊的機會。而戴資穎本人也分享該段影片，並寫道：「流暢∼明天比賽見！」
底下留言更充滿讚嘆聲，寫道：「小戴的手法就是好看」、「看小戴打球就是享受」、「好美勾啊」、「美技！現場讚嘆聲連連」等。