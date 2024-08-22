日本公開賽／戴資穎超極限對角勾球！BWF官方分享　網友讚嘆連連

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戴資穎超極限對角勾球！台灣「羽球一球」戴資穎在巴黎奧運敗給泰國好友依瑟儂，止步16強後，本周出戰超級750系列日本公開賽。在首輪及16強賽事，都以直落二擊敗對手，尤其戴資穎走出奧運傷勢後，在日本公開賽找回昔日手感，首輪以21：16、21：12擊敗印度選手Ashmita Chaliha，第二輪交手Polina Buhrova，更是只耗時26分鐘，以21：8、21：10迅速取勝，取得女單8強賽門票，將交手地主選手仁平菜月。比賽結束後，。而戴資穎本人也分享該段影片，並寫道：「流暢∼明天比賽見！」底下留言更充滿讚嘆聲，寫道：「小戴的手法就是好看」、「看小戴打球就是享受」、「好美勾啊」、「美技！現場讚嘆聲連連」等。