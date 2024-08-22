台達電自動化展大秀AI成果　推出新一代綠色智能工廠解決方案

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2024台北國際自動化工業大展昨（21）日開展，台達電大秀虛擬機台開發平台DIATwin，融合AI運算與數位虛擬技術，推出新一代綠色智能工廠解決方案，可大幅縮短設備開發時間，能應用在半導體、光電、紡織等領域，以AI搶攻工業自動化商機。同時展示與輝達合作應用Omniverse所開發的創新數位孿生平台。台達電於2024台北國際自動化工業大展中，以「解密低碳智造 實踐永續未來」為主題，展出的虛擬機台開發平台DIATwin，藉由虛實整合，以AI輔助產生最佳化參數，可快速模擬試生產，節省自動化設備開發時間約20%，協助降低成本及加速產品上市。針對行業應用，台達電的智能倉儲物流解決方案，結合3D機器視覺及無線充電系統，提高無人搬運設備效率，再導入台達電倉儲管理系統，可優化人力配置，節省倉儲物流成本約達30%。全新的「裸晶高速取放解決方案」也幫可幫助提升半導體產品良率約20%。同時串聯高效智能工控產品導入廠辦耗能管理，助力製造業數位轉型實現低碳智造。台達機電事業群副總經理巫泉興表示，AI需求無所不在，但如何落地是一大問題，關鍵在於產業知識。並提到台達電在工業自動化（IA）領域深耕已久，和其他設備或工控廠商相比，幾乎所有生產設備都是自行生產，並非外購，且生產這些設備時也已加入智能，足具競爭優勢。台達電永續長周志宏則表示，運用AI技術需要日積月累的深耕，這對集團而言已經是本能般的知識，也成為發展新賽道上的成功關鍵，台達整合硬體、軟體與知識，在智慧製造領域使用的設備自產、自用與自銷，並透過雲端更新軟體規格，逐漸從工業4.0邁向5.0的新時代。此外，台達電在台北國際自動化工業大展中展示與輝達（NVIDIA）合作應用Omniverse所開發的創新數位孿生平台，可虛擬連接特定生產線，並從各種不同設備和系統收集整合，並生成合成數據，加速訓練電腦模型，實踐90%的準確度。台達電目前IA事業以中國為主力市場，佔比約5成，儘管面臨地緣政治挑戰，中國經濟需求疲軟，但近年來大力開拓歐美市場，逐步展現成果，並將智能工廠解決方案推展至半導體、光電、紡織等領域。