8/30開學後又放2天假！2萬人超問號　學生見「明年行事曆」更崩潰

長達62天即將進入尾聲，多數各級學校的開學日也將在8月30日（五）來臨，不過在網路上卻出現一些怨聲，因為開學日去完學校後，又要再放兩天假，不但有家長疑惑，更有許多學生開始翻起行事曆，發現明年休業式還卡在禮拜一，更加崩潰。
據教育部113學年度行事曆，國小、國中、高中上學期返校日為8月29日（週四）、8月30日則為開學（週五），就有網友在社群平台Threads上提出疑惑，「其實很想問，禮拜五開學的用意到底是什麼？」
貼文立刻引爆超過2萬學生與家長的共鳴，陸續回應，「讓你體驗一下上課的感覺然後放完兩天」、「去學校一天又休息，真的很煩」、「住宿生更麻煩，還要先跑到學校，週末又回家」。但也有一部分人認為，禮拜五開學正好當收心，又可以放兩天假緩解一下，而且還可以準備開學的模擬考，並沒有什麼不好。
此外，更有人開始翻起了明年寒假的行事曆，結果發現第一學期休業式為2025年1月20日（週一），反倒讓學生們更加崩潰，因為休完週末假期後，又要回到學校進行休業式，無法延續放假的快感，不禁感嘆：「星期五開學還好，學期最後一天是星期一才令人抓狂」，並認為最好的行事曆就是開學在週一、結業在週五，才不會有假期中斷的痛苦感。
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貼文立刻引爆超過2萬學生與家長的共鳴，陸續回應，「讓你體驗一下上課的感覺然後放完兩天」、「去學校一天又休息，真的很煩」、「住宿生更麻煩，還要先跑到學校，週末又回家」。但也有一部分人認為，禮拜五開學正好當收心，又可以放兩天假緩解一下，而且還可以準備開學的模擬考，並沒有什麼不好。
此外，更有人開始翻起了明年寒假的行事曆，結果發現第一學期休業式為2025年1月20日（週一），反倒讓學生們更加崩潰，因為休完週末假期後，又要回到學校進行休業式，無法延續放假的快感，不禁感嘆：「星期五開學還好，學期最後一天是星期一才令人抓狂」，並認為最好的行事曆就是開學在週一、結業在週五，才不會有假期中斷的痛苦感。