吳宗憲遺產不留鹿希派！只分3寶貝女兒　吳姍儒發聲：合理的投資

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▲姚淳耀（左）、吳姍儒（右）分別擔任金鐘59戲劇類和節目類典禮主持人。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.22）

▲姚淳耀擔任金鐘59戲劇類典禮主持人，這是他首挑大梁主持大型典禮，有跟前輩謝盈萱討教主持經驗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.22）

▲吳姍儒是許光漢的粉絲，知道對方要入伍當兵一年十分驚訝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.08.22）

綜藝天王吳宗憲先前透露，遺產分配沒有算到兒子鹿希派（吳睿軒），會將大部分的遺產捐出來，還會分成三份給留給3個寶貝女兒，今（22）日大女兒吳姍儒（Sandy）和姚淳耀出席金鐘獎典禮主持記者會，被問到此事也毫不留情回答：「這是很合理的投資，畢竟也不知道會發生什麼事。」不難看出姊弟倆的好感情。吳宗憲先前在網路節目《賀瓏夜夜秀》透露，對於身後事和遺產分配已經有規劃，會將大部分的遺產捐出來以及留給女兒，被問到鹿希派，他也開玩笑回答：「等待DNA報告出來再說。」對此，吳姍儒笑虧這是很合理的投資，她也表示，弟弟是個沒什麼心眼的人，上次和鹿希派參加記者會，對方還稱記者會都是自己在救場，讓她感覺十分無奈。由於吳宗憲的「老唐牛肉麵」目前是鹿希派在接手，吳姍儒被問到是否有投資，她坦言自己不擅長投資，這些和她完全沒有關係，「那是他們的事，我就是不懂，所以沒有投資。」倒是姚淳耀有固定買台積電，如今已經賺到翻，被問到是否先為未來孩子出生存點錢，他笑說，「就是當退休放在那，先幫自己存錢。」接下來許光漢將入營當兵，吳姍儒身為粉絲聞言忍不住驚呼：「那麼久，一年啊！」她祝福對方接下來的時間順利平安，更歡迎許光漢在金鐘頒獎典禮當天有時間可以來共襄盛舉。吳姍儒也透露，在典禮上不太想看到熟人，怕會很緊張，但無法控制「老的」來不來，開玩笑說：「還好北流很大。」