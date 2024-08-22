野生張曼玉倫敦被捕獲！影迷揭她「私下真面目」竟然激動爆哭

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▲張曼玉手寫暖心紙條，送給替她服務女店員。（圖／小紅書）

下個月即將迎來60歲生日的香港影后張曼玉，淡出幕前數年，過著退休生活的日子。近日，有網友在英國倫敦巧遇張曼玉，直誇她本人私下超有親和力，網友見到偶像激動落淚，不僅獲得對方暖心安慰，還得到一張親筆寫下的祝福紙條，整段經歷在社群上公開後，引起熱烈討論。一名在英國倫敦服飾店工作的網友，日前巧遇影后張曼玉前來消費，她分享與偶像相遇的經歷：「張曼玉來我們店退衣服，然後又買衣服！」網友與張曼玉熱情聊天，還討論起穿皮製風衣好不好看，網友直誇她：「她真的一點架子都沒有，就感覺很親近，像是身邊認識的某個人。」張曼玉購物完準備離開時，該名網友沒忍住激動情緒哭了：「我實在沒忍住哭了！我和她說妳一定要健健康康、平平安安的，我很喜歡妳，我們家人都很喜歡妳。」張曼玉聽完很感動，還安慰她別哭了！其實，張曼玉聽完網友的暖心告白後也很想哭，對網友說：「我也很想哭，妳也一定要健康，妳的父母一定很驕傲有妳這個孩子！」兩人紅著眼眶相擁道別，張曼玉更承諾會再次回來光顧、找她。