影／華茲全代會化身「Coach華」！演講超親民　美式足球妙喻選戰

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▲華茲的演說讓現場歡聲雷動，許多民眾高舉「Coach Walz」的標語替他加油。（圖／美聯社／達志影像）

民主黨全國代表大會正在芝加哥舉行，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）也於全代會第3天上台發表演說，許多外媒都稱這是華茲政治生涯中最重要的一次演說，全國知名度不高的華茲必須把握機會向外界介紹自己。而華茲選擇突出自己來自鄉下小鎮以及曾擔任美式足球教練的背景，用詞超親民，稱川普與范斯這種人「就是不懂得要如何扮演一個好鄰居」，更用美式足球妙喻選戰來到比賽第4節，鼓舞全場民主黨人奮戰推進，射門得分。華茲曾自曝自己從未需要在演講時使用提詞器，因為之前沒有在如此受關注的場合演講的經驗，而在眾星雲集的民主黨全代會舞台上，不同於媒體名人歐普拉（Oprah Winfrey）或是前總統柯林頓（Bill Clinton）、歐巴馬（Barack Obama），華茲突出了自己曾是教師與美式足球教練的背景，用接地氣的語言讓現場民眾產生共鳴。華茲說自己出生於一個只有400人的小鎮，高中班上同學沒人去念耶魯大學，這是川普副手范斯畢業的學校，但小鎮生活教會他一條黃金法則，那就是「管好你自己的事！」小鎮居民尊重自己的鄰居，尊重鄰居所做的選擇，即使「我們自己不會做出同樣的選擇」，但這就是一切意義的所在，每個人都可以追求自己想要的生活。華茲隨即話鋒一轉，批評川普與范斯就是那種「不懂如何扮演一個好鄰居」的人。華茲也提到自己的家庭，稱家人就是他的全世界，並表示所謂自由就是能夠替自己和所愛的人創造更好的生活，「你的孩子可以自由上學，而不用擔心在學校被槍殺」。華茲也連結到自己美式足球教練的經歷，稱自己很擅長發表振奮士氣的演說，隨即用美式足球比喻選戰，稱如今好比來到球賽的第4節尾聲，民主黨比數仍然些微落後，但在場上拿到了球正準備進攻。「我們有合適的團隊嗎？賀錦麗很堅強，賀錦麗經驗豐富，賀錦麗已經準備好了。」「那我們的任務是什麼呢？」華茲詢問台下觀眾，並給出自己的答案，「進入戰壕做好阻擋和攔截，一吋一吋一碼一碼地推進」，華茲要民眾全力以赴，「一通電話接著一通電話，一次敲門接著一次敲門」地去催票，「這就是我們奮鬥的方式，這就是我們對川普說再見的方式，這就是我們打造美國的方式」。華茲的演說讓現場歡聲雷動，許多民眾高舉「教練華（Coach Walz）」的標語替他加油。《BBC》報導指出，一位從明尼蘇達來到芝加哥參加全代會的民眾，在華茲演講結束後淚流滿面，稱對華茲感到自豪，因為華茲帶來了熱情與快樂、尊重與榮譽。《BBC》報導分析，華茲明顯希望外界記住他美式足球教練的形象，尤其在美國中西部，美式足球非常受歡迎且所有人都能聊上幾句，華茲化身「Coach華」，他圓潤的體態和稀疏頭髮都讓人感到親切，可望藉此號召那些原本可能更傾向支持川普的中西部選民。