搶親新光金　許舒博：中信金被動進入市場、非程咬金

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中信金、以及台新金併新光金「新新併」等話題延燒，商總理事長許舒博今（22）日出席「金舶獎頒獎典禮」時被問到此事，強調自己身為中信金台灣人壽副董事長，不宜發表言論，但強調事出必有因，中信金應該是「被動」進入這個市場，所以沒有什麼半路殺出的說法。今年4月，新光金董事會通過重啟與台新金合併可行性評估，重啟「新新併」契機。隨著新光金增資新壽陸續到位，加上大環境改變，新光金與台新金上週發出22日召開董事會開會通知。豈料，中信金董事會20日通過向金管會申請投資新光金，被視為半路搶親。許舒博說明，台灣所有金融業都想要角逐「國際盃」，整合更強大的力量能夠走出去，否則只有台灣2300萬人的布局對於金融業是相當不足。況且台商在全球布局上，都需要國內金融機構支持、因為即使它很多根基都在台灣，「它到別人家的地方去，假使沒有金融業的支持，對台商在業務發展有困難。」他認為，如果台灣金融機構能夠整併，創造一個更大的市場出來，那就可以成為台商向全世界發展的後盾，認為是個一個比較好的狀況；但對於如何併購，就不宜發表意見。