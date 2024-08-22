羽球／西班牙馬琳面臨術後漫長恢復期！驚曝：不確定是否會繼續打

2024巴黎奧運羽球女子單打賽事，來自西班牙的名將馬琳（Carolina Marin）日前在4強戰上交手中國好手何冰嬌，未料整場比賽一路取得領先的馬琳，最終在第一局已拿下、第二盤10：5領先情況下，卻不慎遭遇膝蓋受傷，最終只能無奈選擇退賽，也無緣搶下個人生涯第2面奧運金牌。稍早馬琳也接受西班牙媒體訪問，談到這次挫折對她個人職業生涯的影響，馬琳隨後並坦言，「我不確定我是否還會繼續打下去。」
馬琳巴奧原有望再奪牌 可惜不慎受傷遺憾退賽
在2016年里約奧運會上獲得女單金牌的馬琳，今年的巴黎奧運力拼再度奪下金牌，但她卻在4強賽對上中國何冰嬌的比賽上，遭逢個人生涯第3次嚴重的膝蓋受傷，後續也只能無奈選擇退賽，本屆奧運奪金夢想就此破滅。而馬琳在回到西班牙當地醫院檢查過後，傷勢則確定右膝十字韌帶斷裂，現年已31歲的馬琳，2028年能否再參與洛杉磯奧運，目前一切都是未知數。
馬琳稍早受訪 稱不確定是否會再次參加比賽
而馬琳稍早則接受西班牙當地媒體報導，她也分享了目前自身內心和身體上的痛苦有多深，她說：「這是我整個職業生涯當中，所遭遇最沈重的打擊，我完全沒有想到意外會就此發生。我最初的目標是帶著金牌重返西班牙，但命運卻另有安排，很可惜我沒能實現奪金這一目標。」
「但毫無疑問，我又獲得了一枚金牌，這枚象徵性的金牌來自我從世界各地的粉絲們，獲得的巨大支持和愛戴。」至於外界也關注馬琳是否會選擇就此退役，還是康復後繼續拼戰下去呢？對此她則是語帶保留：「我現在還不知道我是否還會再次參加比賽、是否還會再次拿起羽球拍。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
在2016年里約奧運會上獲得女單金牌的馬琳，今年的巴黎奧運力拼再度奪下金牌，但她卻在4強賽對上中國何冰嬌的比賽上，遭逢個人生涯第3次嚴重的膝蓋受傷，後續也只能無奈選擇退賽，本屆奧運奪金夢想就此破滅。而馬琳在回到西班牙當地醫院檢查過後，傷勢則確定右膝十字韌帶斷裂，現年已31歲的馬琳，2028年能否再參與洛杉磯奧運，目前一切都是未知數。
馬琳稍早受訪 稱不確定是否會再次參加比賽
而馬琳稍早則接受西班牙當地媒體報導，她也分享了目前自身內心和身體上的痛苦有多深，她說：「這是我整個職業生涯當中，所遭遇最沈重的打擊，我完全沒有想到意外會就此發生。我最初的目標是帶著金牌重返西班牙，但命運卻另有安排，很可惜我沒能實現奪金這一目標。」
「但毫無疑問，我又獲得了一枚金牌，這枚象徵性的金牌來自我從世界各地的粉絲們，獲得的巨大支持和愛戴。」至於外界也關注馬琳是否會選擇就此退役，還是康復後繼續拼戰下去呢？對此她則是語帶保留：「我現在還不知道我是否還會再次參加比賽、是否還會再次拿起羽球拍。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。