羽球／西班牙馬琳面臨術後漫長恢復期！驚曝：不確定是否會繼續打

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2024巴黎奧運羽球女子單打賽事，來自西班牙的名將馬琳（Carolina Marin）日前在4強戰上交手中國好手何冰嬌，未料整場比賽一路取得領先的馬琳，最終在第一局已拿下、第二盤10：5領先情況下，卻不慎遭遇膝蓋受傷，最終只能無奈選擇退賽，也無緣搶下個人生涯第2面奧運金牌。在2016年里約奧運會上獲得女單金牌的馬琳，今年的巴黎奧運力拼再度奪下金牌，但她卻在4強賽對上中國何冰嬌的比賽上，而馬琳稍早則接受西班牙當地媒體報導，她也分享了目前自身內心和身體上的痛苦有多深，她說：「這是我整個職業生涯當中，所遭遇最沈重的打擊，我完全沒有想到意外會就此發生。「但毫無疑問，我又獲得了一枚金牌，」至於外界也關注馬琳是否會選擇就此退役，還是康復後繼續拼戰下去呢？對此她則是語帶保留：「