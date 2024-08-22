吳淑珍殷鑑不遠！黃揚明嘆：陳佩琪貴婦賞屋　害柯文哲人設快崩壞

民眾黨主席柯文哲遭質疑政治獻金帳目不清，妻子陳佩琪又被爆料去看1.2億的豪宅。資深媒體人黃揚明說，如果柯文哲還認為自己有機會在政壇存活的話，第一件事情，就是讓陳佩琪「理解」柯文哲的人設。
黃揚明在臉書說，柯文哲和陳佩琪是醫師家族起家，收入本就不差，柯和兒子名下台北市的兩棟房子，現在市值總價絕對超過2億元以上，陳佩琪想換房、去看房都是她的自由，她也絕對有這個能力去買億萬豪宅，對房仲而言絕對是VIP。
不過黃揚明說，柯文哲從2014年台北市長選戰崛起，對抗的是住在帝寶的連勝文，當時用「大連艦隊」大力批判連陣營的財大氣粗。「推倒藍綠高牆」、「垃圾不分藍綠」言猶在耳，支持者會被稱為「小草」，正是因為多數屬於年輕及社會基層階級。民眾黨這個新興政黨的崛起，柯文哲影響力居功厥偉。
黃揚明認為，當競選總統的帳目不清、爛帳一堆，立委黃珊珊的「珊大案」與市府的「三大案」交錯衝擊的時機點，柯文哲的另一半卻給人一種「貴婦賞屋，我自為之」的觀感，這絕對不是幫柯，而是害柯。
黃揚明說，黑柯者，將買豪宅與競辦帳目不清直接連結，此說法證據實在不足，但足以影響柯文哲和民眾黨的社會觀感；即使愛柯者，也很難在「賞豪宅」這件事情上聲援柯文哲夫婦，頂多說幾句「又還沒買」結束此話題。
黃揚明舉例，台灣政壇從古至今有幾位政治人物另一半的典範，正面典範如已故的親民黨主席宋楚瑜夫人陳萬水、前總統馬英九夫人周美青、總統賴清德夫人吳玫如，她們呈現的面貌各有不同，但形象上幾乎都是讓從政的另一半加分；當然也有負面典範，如前總統陳水扁夫人吳淑珍，因貪財寵兒，最後身陷司法泥淖。
黃揚明說，陳佩琪敢言、多言，現在這個時代，政治人物的伴侶當然可以選擇做自己，但別忘了，她終究得承受「柯文哲另一半」的社會框架，而且，這次的政治風暴中，她自爆為丈夫、兒子成立公司，即使後來改口，也證明她並非無辜的臨時演員，而是參演其中的配角。
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不過黃揚明說，柯文哲從2014年台北市長選戰崛起，對抗的是住在帝寶的連勝文，當時用「大連艦隊」大力批判連陣營的財大氣粗。「推倒藍綠高牆」、「垃圾不分藍綠」言猶在耳，支持者會被稱為「小草」，正是因為多數屬於年輕及社會基層階級。民眾黨這個新興政黨的崛起，柯文哲影響力居功厥偉。
黃揚明認為，當競選總統的帳目不清、爛帳一堆，立委黃珊珊的「珊大案」與市府的「三大案」交錯衝擊的時機點，柯文哲的另一半卻給人一種「貴婦賞屋，我自為之」的觀感，這絕對不是幫柯，而是害柯。
黃揚明說，黑柯者，將買豪宅與競辦帳目不清直接連結，此說法證據實在不足，但足以影響柯文哲和民眾黨的社會觀感；即使愛柯者，也很難在「賞豪宅」這件事情上聲援柯文哲夫婦，頂多說幾句「又還沒買」結束此話題。
黃揚明舉例，台灣政壇從古至今有幾位政治人物另一半的典範，正面典範如已故的親民黨主席宋楚瑜夫人陳萬水、前總統馬英九夫人周美青、總統賴清德夫人吳玫如，她們呈現的面貌各有不同，但形象上幾乎都是讓從政的另一半加分；當然也有負面典範，如前總統陳水扁夫人吳淑珍，因貪財寵兒，最後身陷司法泥淖。
黃揚明說，陳佩琪敢言、多言，現在這個時代，政治人物的伴侶當然可以選擇做自己，但別忘了，她終究得承受「柯文哲另一半」的社會框架，而且，這次的政治風暴中，她自爆為丈夫、兒子成立公司，即使後來改口，也證明她並非無辜的臨時演員，而是參演其中的配角。