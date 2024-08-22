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泰勒絲演唱會遇「恐攻威脅」喊卡！她打破沉默首發聲：充滿恐懼

記者許芷芸／綜合報導

▲美國流行音樂天后泰勒絲的巡迴演唱會原本即將在奧地利首都維也納登場，卻因為表演場地可能成為恐怖組織攻擊的地點而緊急喊停。（圖／泰勒絲IG）
▲美國流行音樂天后泰勒絲的巡迴演唱會原本即將在奧地利首都維也納登場，卻因為表演場地可能成為恐怖組織攻擊的地點而緊急喊停。（圖／泰勒絲IG）
美國流行音樂天后泰勒絲原定8月初在奧地利首都維也納一連開唱3天，但卻驚傳有恐攻威脅使得演唱會被迫喊卡。昨（21）日晚間泰勒絲在IG發文，首度談及此事並表示這讓她感到相當「恐懼」與「內疚」。

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維也納遭鎖定恐攻　泰勒絲演唱會緊急取消

泰勒絲原定本月8日在奧地利首都維也納一連舉辦3場演唱會，但奧地利當局7日公布逮到3名疑似武裝組織伊斯蘭國成員，試圖鎖定舉辦演唱會的體育場發動恐攻，主辦單位緊急宣告演出取消，也讓歌迷大失所望。

▲日前泰勒絲在維也納的演唱會因恐攻威脅而被迫取消，令無數歌迷感到失望與憤怒。（圖／泰勒絲IG）
▲日前泰勒絲在維也納的演唱會因恐攻威脅而被迫取消，令無數歌迷感到失望與憤怒。（圖／泰勒絲IG）
恐攻威脅3場演唱會全取消　泰勒絲打破沉默首洩心聲　

昨（21）日晚間泰勒絲在IG上發文：「取消維也納的演出令人心痛，取消的原因讓我充滿了新的恐懼感和巨大的愧疚感，因為很多人都計畫來看這些演出。」她也對當局表達謝意：「多虧有他們，我們哀悼的是演唱會，而不是生命。我看到凝聚在一起的歌迷的愛和團結，讓我深受鼓舞。」

泰勒絲也表示在繼續巡迴演出的同時，粉絲的安全至關重要：「我決定將竭盡所能保護來倫敦觀看演出的近50萬人。我和我的團隊每天都與體育場工作人員和英國當局攜手努力，以實現此目標，我要感謝他們為我們所做的一切。」

▲泰勒絲打破沉默首談恐攻威脅，發文坦言內心深感恐懼、內疚，也向當局表達謝意。（圖／泰勒絲IG）
▲泰勒絲打破沉默首談恐攻威脅，發文坦言內心深感恐懼、內疚，此外也向當局表達謝意。（圖／泰勒絲IG）
泰勒絲的歐洲巡迴今年5月從巴黎開跑，已到過瑞典、葡萄牙、西班牙、英國、愛爾蘭等國家。20日在倫敦溫布利體育場的8場演出完美落幕，同時這也是此次巡迴演唱會歐洲場次最終站，而下一場演出定於10月18日在美國佛州邁阿密舉行。

▲泰勒絲巡迴演唱會昨日來到倫敦開唱。（圖／泰勒絲IG）
▲泰勒絲巡迴演唱會20日來到倫敦開唱，這也是她「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）歐洲場次最終站。（圖／泰勒絲IG）

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