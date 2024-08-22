泰勒絲演唱會遇「恐攻威脅」喊卡！她打破沉默首發聲：充滿恐懼

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▲日前泰勒絲在維也納的演唱會因恐攻威脅而被迫取消，令無數歌迷感到失望與憤怒。（圖／泰勒絲IG）

▲泰勒絲打破沉默首談恐攻威脅，發文坦言內心深感恐懼、內疚，此外也向當局表達謝意。（圖／泰勒絲IG）

▲泰勒絲巡迴演唱會20日來到倫敦開唱，這也是她「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）歐洲場次最終站。（圖／泰勒絲IG）

美國流行音樂天后泰勒絲原定8月初在奧地利首都維也納一連開唱3天，但卻驚傳有恐攻威脅使得演唱會被迫喊卡。昨（21）日晚間泰勒絲在IG發文，首度談及此事並表示這讓她感到相當「恐懼」與「內疚」。泰勒絲原定本月8日在奧地利首都維也納一連舉辦3場演唱會，但奧地利當局7日公布逮到3名疑似武裝組織伊斯蘭國成員，試圖鎖定舉辦演唱會的體育場發動恐攻，主辦單位緊急宣告演出取消，也讓歌迷大失所望。昨（21）日晚間泰勒絲在IG上發文：「取消維也納的演出令人心痛，取消的原因讓我充滿了新的恐懼感和巨大的愧疚感，因為很多人都計畫來看這些演出。」她也對當局表達謝意：「多虧有他們，我們哀悼的是演唱會，而不是生命。我看到凝聚在一起的歌迷的愛和團結，讓我深受鼓舞。」泰勒絲也表示在繼續巡迴演出的同時，粉絲的安全至關重要：「我決定將竭盡所能保護來倫敦觀看演出的近50萬人。我和我的團隊每天都與體育場工作人員和英國當局攜手努力，以實現此目標，我要感謝他們為我們所做的一切。」泰勒絲的歐洲巡迴今年5月從巴黎開跑，已到過瑞典、葡萄牙、西班牙、英國、愛爾蘭等國家。20日在倫敦溫布利體育場的8場演出完美落幕，同時這也是此次巡迴演唱會歐洲場次最終站，而下一場演出定於10月18日在美國佛州邁阿密舉行。