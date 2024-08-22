vivo V40登台！前後蔡司鏡頭　AI柔光燈拍出女神感：售1.9萬元起

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▲vivo V40系列找來告五人當代言人。（圖／記者周淑萍攝）

▲vivo V40系列有V40和V40 Pro兩款，都配置蔡司鏡頭。（圖／記者周淑萍攝）

▲vivo V40系列即日起開賣，售價18990元起。（圖／記者周淑萍攝）

搶在蘋果iPhone 16系列發表前，Android陣營近期新機大爆發，vivo今(22)日宣布攜手蔡司，推出首款前後皆搭載蔡司光學鏡頭的V40人像旗艦手機，有V40和V40 Pro，建議1萬8990元起，9月30日前再享早鳥專屬，以及vivo首款引進台灣的智慧錶WATCH 3。針對vivo V40上市還找來樂團告五人代言。同時將於8月24日和25日在松山文創園區展出而全台首座「vivo蔡司光影玩樂室」。Vivo今宣布在台引進 V40系列，全新V40及V40 Pro為V系列首款前後全鏡頭蔡司專業光學鏡頭，皆擁有前後5000萬超高畫質及AF自動對焦，前置鏡頭擁有92°超廣角。V40 Pro除主鏡頭搭載OIS光學防手震，更採用全新的1/1.56吋SONY IMX921頂級感光元件，擁有F/1.88大光圈，整體的感光能力大幅提升。同時更搭載OIS光學防手震人像鏡頭，支援2倍光學變焦與50倍數位變焦。同時承襲蔡司經典鏡頭風格，復刻Distagon、Planar等多種蔡司風格散景。此外，另一大賣點為vivo V40系列搭載新一代柔光環，並透過AI柔光演算法，針對遠近景自動調節亮度及色溫、兩倍人像最高可提升3倍亮度、近拍則提升光線柔和度，確保色彩真實還原與細節清晰。光線會隨焦段自動切換，呈現光影層次豐富的氛圍影像，即使在在陰暗環境中也不用擔心。vivo V40及V40 Pro皆為6.78吋AMOLED 3D曲面大螢幕，機身厚度7.58mm。處理器稍有不同，V40 Pro搭載台積電4nm製程打造的天璣9200+處理器，V40則採用高通驍龍7 Gen 3八核心處理器。電量方面，兩款都使用5500mAh電池，同時更支援目前業界最全方位防護的IP68 & IP69防塵防水認證。V40 Pro「鈦度灰」售價24,990元；V40售價18990元起，即日起開賣，9月30日前指定通路購買加碼送螢幕意外保固12個月，再享早鳥專屬好禮。全台vivo官方體驗門市據點推出限時回饋，9月1日前購買登錄送vivo WATCH 3及頂級手錶保護膜，前200名再送vivo x告五人聯名禮盒，最高可享高達兩萬元好禮。在vivo官方商城則加碼贈TWS 3e無線藍牙耳機和vivo x 告五人聯名禮盒，凡於指定電商通路購機，即贈電商購物金最高2000元或等值豪華配件組合。