日本公開賽／羽球「最美女雙」直落二闖8強！志田千陽被粉絲膜拜

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▲志田千陽、松山奈未（左）拿下本屆奧運「女子雙打羽球」銅牌。（圖／AP美聯社）

▲日本羽球國手志田千陽，甜美外型掀討論。（圖／志田千陽IG）

▲志田千陽的清秀外型吸引不少關注，尤其在奧運出賽後，引起全球各地的網友關注，目前個人的IG帳號已經有高達96.8萬的追蹤數，並獲得了許多死忠球迷支持。（圖／翻攝自志田千陽 IG）

日本「最美女雙」直落二闖8強！在巴黎奧運奪下銅牌的日本女雙組合志田千陽／松山奈未，今（22）日迎來在超級750系列日本公開賽的首戰，以21：13、21：5的懸殊分差擊敗泰國組合Ornnicha Jongsathapornparn／S. Suwachai，寫意闖入8強。日本「最正女雙」志田千陽／松山奈未，由於排名較高位列大會種子，所以在首輪賽事輪空，16強成為2人首場賽事。首局雖然一度陷入落後，但進入比賽中段找回手感，頻頻猛攻對手並拉開差距，以21：13拿下第1局，根據日本媒體《體育日本》報導，2人在受訪時透露，在奧運後的一周，完全沒有拿起球拍，也沒有進行任何訓練。松山奈未表示：「另一方面，志田千陽在奧運後人氣暴漲，比賽現場響起比以往更大聲的歡呼，她開心地說道：「以前日本公開賽都給人一種安靜鼓掌的印象，但今天歡呼聲很大，所以感覺非常高興。」同時，她向日本媒體透露，