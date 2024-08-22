日本公開賽／羽球「最美女雙」直落二闖8強！志田千陽被粉絲膜拜

日本「最美女雙」直落二闖8強！在巴黎奧運奪下銅牌的日本女雙組合志田千陽／松山奈未，今（22）日迎來在超級750系列日本公開賽的首戰，以21：13、21：5的懸殊分差擊敗泰國組合Ornnicha Jongsathapornparn／S. Suwachai，寫意闖入8強。志田千陽由於長相甜美，奧運結束後在網路上爆紅，該場比賽也聚集眾多粉絲，甚至有場邊粉絲舉出雙手「膜拜」志田千陽，讓她本人看到後哭笑不得。
奧運後專心休養 慶幸首戰告捷
日本「最正女雙」志田千陽／松山奈未，由於排名較高位列大會種子，所以在首輪賽事輪空，16強成為2人首場賽事。首局雖然一度陷入落後，但進入比賽中段找回手感，頻頻猛攻對手並拉開差距，以21：13拿下第1局，進入第2局後，志田千陽／松山奈未更是充分展現奧運銅牌的實力，自4：5落後給對手後，連續狂拿17分，直接以21：5結束比賽。
根據日本媒體《體育日本》報導，2人在受訪時透露，在奧運後的一周，完全沒有拿起球拍，也沒有進行任何訓練。松山奈未表示：「因為沒能充分進行練習，所以相當不安，決定就算差只差一步的球，也要好好追擊，有做到這點就覺得相當慶幸。」
現場粉絲瘋狂 雙手合十膜拜
另一方面，志田千陽在奧運後人氣暴漲，比賽現場響起比以往更大聲的歡呼，她開心地說道：「以前日本公開賽都給人一種安靜鼓掌的印象，但今天歡呼聲很大，所以感覺非常高興。」
同時，她向日本媒體透露，在場邊看到有粉絲雙手合十看著自己，以為他們想和自己搭話，於是走向他們，結果最後竟被粉絲當成女神在膜拜，讓她當下哭笑不得。
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日本「最正女雙」志田千陽／松山奈未，由於排名較高位列大會種子，所以在首輪賽事輪空，16強成為2人首場賽事。首局雖然一度陷入落後，但進入比賽中段找回手感，頻頻猛攻對手並拉開差距，以21：13拿下第1局，進入第2局後，志田千陽／松山奈未更是充分展現奧運銅牌的實力，自4：5落後給對手後，連續狂拿17分，直接以21：5結束比賽。
根據日本媒體《體育日本》報導，2人在受訪時透露，在奧運後的一周，完全沒有拿起球拍，也沒有進行任何訓練。松山奈未表示：「因為沒能充分進行練習，所以相當不安，決定就算差只差一步的球，也要好好追擊，有做到這點就覺得相當慶幸。」
現場粉絲瘋狂 雙手合十膜拜
另一方面，志田千陽在奧運後人氣暴漲，比賽現場響起比以往更大聲的歡呼，她開心地說道：「以前日本公開賽都給人一種安靜鼓掌的印象，但今天歡呼聲很大，所以感覺非常高興。」
同時，她向日本媒體透露，在場邊看到有粉絲雙手合十看著自己，以為他們想和自己搭話，於是走向他們，結果最後竟被粉絲當成女神在膜拜，讓她當下哭笑不得。
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