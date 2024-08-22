瞄準穆斯林旅遊商機！觀光署邀「馬來西亞蔡依林」代言宣傳台灣

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看好全球20億穆斯林人口帶來的觀光商機，尤其是有7成為穆斯林的馬來西亞，觀光署邀請擁有超過350萬粉絲追蹤的「馬來西亞蔡依林」之稱、歌影雙棲的女星Nabila Razali擔任代言人，拍攝全新宣傳台灣形象影片。觀光局表示，9月將推出機票買3送1優惠，期望能藉此吸引更多馬來西亞旅客來台觀光。觀光署今（22）日舉行「2024至2025穆斯林友善旅遊宣傳影片」發布記者會，穿著穆斯林服飾的Nabila現身，還有超過40位馬來西亞媒體風聞其代言魅力隨同來台。Nabila不僅在現場大啖清真認證的台灣炸雞，更親自手搖珍珠奶茶分享，熱情與觀光署副署長周廷彰一同邀請馬來西亞旅客「Jom Taiwan」，體驗台灣穆斯林友善旅遊環境及山海景觀風情。周廷彰表示，觀光署持續推動穆斯林旅遊，馬來西亞有超過7成的穆斯林人口，是推廣重點。台灣近年來不斷精進穆斯林友善環境，目前有400家餐廳、旅宿業獲得穆斯林認證，世界評比「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣獲選為第3名。觀光署國際組長黃易成表示，目前台灣旅遊產品在馬來西亞當地熱賣，已經有人主動詢問，從原本50家增加到500家旅行社販售，顯見對台灣充滿興趣。同時透露已與各國籍航空公司洽談有關東南亞觀光旅遊促銷優惠，包含泰國、新加坡、印度、馬來西亞等國家。因為各國屬性不同，也會推出不同優惠，如機票買3送1，或是旅遊產品優惠等活動，預計最快在9月於東南亞當地宣布，希望透過促銷優惠來創造話題，吸引旅客來台觀光。除了馬來名人代言宣傳影片外，觀光署同步推出全新穆斯林旅遊手冊及72 hours in Taiwan 」票選活動，邀請馬來西亞民眾到活動網站選出自己最喜歡的台灣旅遊行程，參加票選就有機會獲得3天2業台灣雙人旅遊體驗或來回機票。