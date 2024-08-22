台南幫紛中箭落馬！邱毅：只有「這派系」能指揮司法檢調

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繼交通部前部長李孟諺日前因婚外情閃辭後，被是為賴清德嫡系子弟林宜瑾涉入助理費案遭搜索，時機點之巧合，引發外界聯想黨內派系鬥爭風雨欲來，對此前立委邱毅今（22）日表示，判斷是黨內反賴勢力的反撲，其中最可能的就是英系人馬，「因為也只有英系才能指揮司法檢調」。邱毅表示，行政院前發言人陳宗彥是賴清德核心中的核心，賴擔任行政院長時，陳宗彥就是發言人，有地方人士稱賴清德要匯錢，都是透過陳宗彥來執行，可見兩人關係之密切。邱毅說，陳宗彥寡人有疾，性好漁色，所以接受色情酒店性招待，成為色情業的門神。這件案子原來台南地檢署已簽結，監察院也不敢彈劾，南檢檢察官敢逆天查辦，重新起訴，並求取重刑，非常不簡單，背後一定有大力量在支持。此外李孟諺長達10多年的婚外情，與小三公然出入公開場合，絲毫不加顧忌，台南地區眾人皆知，賴清德也不介意，還提攜李孟諺官運亨通，北上擔任行政院長時，代理市長就是李孟諺。邱毅指出，據了解應是李孟諺對小三逐漸冷漠，引發小三的危機感，這時反賴勢力介入，誘使小三提供大量親密合照，才使地下情曝光，李孟諺只能辭官下台，為危機控管停損。但此事還沒了，涉及官商勾結、權錢交易的貪污圖利，應該是下一波的重點。關於林宜瑾，邱毅說，林是賴清德造勢場子的專屬主持人，也是嫡系中的核心，這屆立委選舉，在賴清德大力支持下，打敗其死敵李全教，立下大功，但後來選中常委，卻敗於陳亭妃，跌了一跤。邱毅表示，林宜瑾從議員到立委爭議很大，甚至有人認為她是地方惡勢力，但有賴清德罩著，還是一帆風順，這次南檢敢大張旗鼓地辦她，除有人檢舉指証歷歷外，背後一定也有政治力量介入，至於是哪路反賴人馬，「賴清德應該很清楚！」