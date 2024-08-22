特企／LOHASのMizuki！樂活眼鏡聯名守護清「浠」視界

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台灣在地的時尚平價眼鏡品牌LOHAS樂活眼鏡聯手子午計畫Meridian Project旗下VTuber浠Mizuki合作推出聯名計畫「LOHASのMizuki」，9月1日起於全台樂活眼鏡實體門市販售，這次小浠將化身為樂活眼鏡配鏡員，與北極星一起探索新視界！樂活眼鏡獨家鏡片刻圖技術，在不影響視線的黃金區域刻上喜歡的文字或圖片，這次跨界邀請到歌勢VTuber浠Mizuki合作，粉絲「北極星」除了可以將生動可愛的小浠刻在鏡片上，還可以獲得豪華聯名周邊套組。「LOHASのMizuki」推出9款鏡片刻圖，包含6款Q版小浠及3款較為低調的北極星以及小浠髮飾，讓充滿活力的小浠為北極星們加油打氣。粉絲「北極星」可於全台樂活眼鏡門市任意挑選喜愛的鏡框，全館鏡框皆可製作成聯名款刻圖眼鏡，只要加價500元即可選購浠Mizuki限定刻圖，將小浠刻在鏡片上，每一天都有小浠的陪伴，每一天都是好日子。配鏡加購任一款浠Mizuki系列刻圖，即可獲得一組周邊套組，包含浠Mizuki精美眼鏡盒、造型眼鏡布、主題壓克力牌、掛軸及專屬提袋。慶祝上市開賣！首波配《浠Mizuki聯名刻圖眼鏡》還可以加碼再抽小浠親簽紀念拍立得小卡！數量有限，抽完為止！9/1到10/1期間，樂活眼鏡板橋店、永和店、林口店、中壢店、新竹店、六家店也將打造為主題限定門市，門市中有浠Mizuki等身立牌、Q版立牌以及展示專區，北極星們快把握機會，手刀前往拍照打卡！【LOHASのMizuki聯名主題門市資訊】樂活眼鏡板橋店：新北市板橋區中山路一段134號樂活眼鏡永和店：新北市永和區中正路500號樂活眼鏡中壢店：桃園市中壢區環北路457號樂活眼鏡林口店：新北市林口區文化一路一段48號樂活眼鏡新竹店：新竹市北區中正路147號樂活眼鏡六家店：新竹縣竹北市自強南路89號營業時間：11:30-21:30