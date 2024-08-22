林郁婷計畫參加WB兩項賽事！曾自強透露：亞運可能會挑戰更高量級

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▲林郁婷在本屆巴黎奧運奪下女子57公斤級金牌，曾自強說兩年後的名古屋亞運，他期待林郁婷能朝更高量級挑戰。（圖／記者陳云茹攝）

金牌國手林郁婷在巴黎奧運登頂，她未來的拳擊生涯能否繼續收割榮譽、取得成就，必須要視國際拳壇的變化而定。目前世界拳擊聯盟（WB）正積極爭取國際上的支持，與國際拳擊總會（IBA）分庭抗禮，林郁婷和教練曾自強對此樂觀其成，也希望在九月開始參加前者舉辦的兩項賽事。曾自強透露林郁婷在名古屋亞運上可能朝更高量級來挑戰，不過這方面還需要再和她本人來討論。世界拳擊聯盟日前宣布我國成為最新的5個會員國之一，他們承諾未來會持續向國際奧會（IOC）爭取，將拳擊項目繼續留在五環戰場之中。對於這個新組織，林郁婷和曾自強也希望透過行動力挺。「他們9月和10月有兩場賽事，我們已有和體育署報備想參賽。」曾自強表示，原本奧運後體育署打算讓選手好好休息，所以WB的賽事不列入考量，但如今他們有這個計畫，師徒也希望體育署能支持。林郁婷在本屆巴黎奧運奪下女子57公斤級金牌，曾自強說兩年後的名古屋亞運，他期待林郁婷能朝更高量級挑戰，不過量級改變可能會影響選手權益，因此還是需要從長計議。「林郁婷2018年時體重才51公斤，我是希望她繼續走下去，厚實世界拳后稱號。」林郁婷本人則是表示，她很期待能參加名古屋亞運，因為之前在東京奧運時因為疫情，沒能好好走走，體驗日本舉辦國際大賽的氛圍，這次亞運有機會遊覽風光。她也希望能再完成一次雙圈大滿貫，「目前已經完成第一次大滿貫了，希望能挑戰第二次。」