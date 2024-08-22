為何柯文哲、陳佩琪面對媒體突然沒聲音？吳子嘉推測：出大事了

影／歡迎來罵絕對不告！江和樹預告柯文哲廟口開講　下週台中起跑

記者顏幸如／台中報導

▲民眾黨第一場廟口開講，去年9月9日在台中大甲鎮瀾宮起跑。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨第一場廟口開講，去年9月9日在台中大甲鎮瀾宮起跑。（圖／民眾黨提供）
民眾黨主席柯文哲近來負面事件纏身，小草信心喪失，台中市黨部江和樹今天預告，柯文哲將比照選舉時的模式，下週起再次從台中起跑，進行廟口開講，針對近來風波當面解釋給支持者聽。他強調民眾黨不能繼續在同溫層取暖，更不該奢望名嘴支持，必須真正做到回歸人群才能贏回支持，因此「對柯文哲有意見的，請當面來說，我們不會告你」！

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民眾黨近來爭議連環爆，獨派團體台灣國今（22）日一早跑到柯文哲家門口噴漆「柯文哲一家都賊」。台中市議員兼民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，他已經向柯文哲報告，民眾黨不能繼續在同溫層取暖，「這樣會長不大」，應該回歸廟口開講，直接面對人民。

去年選舉時掀起旋風的廟口開講，就是從大甲鎮瀾宮出發，這次期待化危機為轉機的廟口開講，可能在8月31或9月1日擇1日舉行3至5場，已知至少有海線、北屯、大里等地。江和樹說，民眾黨不該指望別人主動收看柯P頻道，或對名嘴有過多期待，因為「即使跪下來在他們面前說實話，他們還是會罵你就是在騙」。柯文哲決定親自站出來，和鄉親父老講清楚，「對柯文哲有意見的，請當面來說，我們不會告你！大家將心比心講話就好」。

▲江和樹認為柯文哲必須透過廟口開講等模式，直接面對支持者的質疑。（圖／民眾黨提供）
▲江和樹認為柯文哲必須透過廟口開講等模式，直接面對支持者的質疑。（圖／民眾黨提供）
江和樹指出，這次風波是很大的危機，也是轉機。小草的聲音、人民對民眾黨的期待，柯文哲會聽進去、被指責的地方也要虛心接受。此外，想在2026參選的黨員和幹部也會站出來，珍惜這次表現與磨練的機會。他強調台灣願意改變的政黨不多了，呼籲大家再給民眾黨一次改變的機會。

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