政府基本工資調漲成定局　許舒博：調薪3%到4%可接受

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《最低工資法》今年上路後，9月4日將首度召開最低工資審議會，外界預期明年最低工資將「連九漲」。對此，商總理事長許舒博今（22）日表示，自己日前向勞動部長何佩珊反映，基本工資調漲是既定政策，自己所屬企業及商總就調薪3%，所以3%到4%之間是大家可商議範圍。他說，很多的工作事實上已經離開基本工資了。像我們看到的這些，像我是金融業，金融業沒有人在用基本工資，很多的產業事實上都跳脫這一塊。許舒博更期望，基本工資調整不要有太多爭端，不應讓勞團跟資方這邊過度衝擊，而是大家平靜地去下來講。事實上，政府對於調整基本工資態度，幾乎已經確定。行政院長卓榮泰21日便表示，下個月將考慮如何合理調整最低工資，更喊話企業共同加薪，「讓全民共享經濟發展的成果。」勞動部長何佩珊今日也說，期待能給勞工更多照顧，「調升是預定方向」，但調幅將由最低工資審議會決定，期待大家能夠在經濟果實成長、當前消費者物價指數（CPI）高漲的情況下，給勞工更多照顧。許舒博除了針對基本工資表達自身態度，也大談缺工問題，並也透露勞動部承諾將在9、10月召開全國缺工會議。他表示，缺工會議應結合各產業代表、商業工會，勞動部則是扮演最關鍵角色，因為這牽涉到開放移工政策。其次，他也認為教育部、經濟部也不可或缺。他說，教育部負責外籍生，但現有政策設計都是為高科技產業找人才，反倒是相當缺工的服務業沒有機會接觸外籍生；經濟部作為經濟發展主管機關，哪些產業面臨缺工問題，經濟部也要相當清楚。許舒博最後強調，日本跟台灣同樣面臨人口老化及少子化，日本已經著力在AI、數位化來解決人口問題，台灣政府應借鏡政策，「你跟著日本的腳步走是對的。」