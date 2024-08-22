不怕許太太兵變！許光漢「5部力作」熱播中　跨足日韓、火力全開

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▲許光漢（右1）在電影《陽光普照》中飾演巫建和（左1）的哥哥「阿豪」。（圖／《陽光普照》劇照）

▲許光漢（右）靠電視劇《想見你》走紅日韓、中國，同名電影在台灣票房也破1.3億元。（圖／《想見你》臉書）

▲許光漢（右）首度和日本女星清原果耶（左）合作拍攝跨國電影。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司）

▲許光漢在《無路可走：輪盤賭》中飾演冷血殺手，和以往陽光大男孩的形象超級反差。（圖／Disney+）

▲許光漢在《正港分局》中，繼續飾演無厘頭的正義員警吳明翰。（圖／Netflix）

33歲的「國民男友」許光漢去年憑藉電影《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍金馬最佳男主角獎，聲勢正旺之時，卻被爆出入伍當兵，低調在8月20日到成功嶺報到。消息曝光後讓粉絲大感震驚，更有不少「許太太們」擔心未來1年都看不到許光漢推出新作品，為此，《NOWnews今日新聞》就特地為粉絲們整理出5部在串流平台上熱播，由許光漢演出的必看好片，讓大家在等許光漢退伍的同時，也能好好欣賞這些精采力作。2019年上映的劇情長片《陽光普照》入選多倫多國際電影節、釜山國際影展及東京國際影展。在這部電影中，許光漢飾演個性陽光的資優生哥哥阿豪，與逞凶鬧事的弟弟阿和（巫建和飾）相比，是爸爸心中的驕傲，但事實上阿豪也有不為人知的一面，透過許光漢飽含層次感的演繹，讓不少粉絲走出戲院熱淚盈眶。觀影平台：Netflix2019年底播出的電視劇《想見你》，燒腦劇情讓飾演男主角「王詮勝／李子維」的許光漢爆紅，甚至在韓國、日本、中國都吸引許多死忠粉絲。《想見你》同名電影2022年上映後，在台灣累積1.3億票房，中國票房則賣破2.7億人民幣，僅次於當時的好萊塢大作《阿凡達：水之道》，熱度相當驚人，也讓許光漢打入國際市場。觀影平台：Netflix（電影）、KKTV（電視劇）、Disney+（電視劇）2024年3月在台灣上映的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，由日本、台灣團隊合作拍攝，這是許光漢首次主演的跨國電影，和22歲日本女星清原果耶同台飆戲。劇情講述36歲的Jimmy（許光漢飾）看到18年前認識的日本女孩Ami寄來的明信片後，決定踏上日本展開尋找初戀的獨旅。劇中穿插不同年齡層的男主角片段，讓許光漢詮釋起來特別有難度，但青春戀愛的氣息及成熟穩重的轉變，許光漢都把握得恰到好處。觀影平台：Netflix韓國粉絲引頸期盼許光漢演出的原創韓劇《無路可走：輪盤賭》在今年7月31日正式於南韓上架，串流平台Disney+昨日才剛播出最後一集。劇中許光漢飾演的殺手「Mr. Smile」到第6集（共8集）才現身，讓不少影迷備感失望，但也有粉絲猜測劇中埋下的伏筆，很可能在暗示許光漢第二季也會出演，而且戲份不輕，許太太們可以好好期待。觀影平台：Disney+今日由許光漢、王淨等人主演的《正港分局》正式上線。這部影集是2023年全台票房冠軍電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生作品。劇情講述了警員吳明翰（許光漢飾）出院回到警局之後的工作日常，內容詼諧卻也映襯時事，還集結警匪、喜劇、動作等元素，勢必將掀起一波追劇熱潮。觀影平台：Netflix